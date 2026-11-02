إصابة شخصين إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية

أصيب شخصين إثر وقوع حادث تصادم، بين دراجتين ناريتين " موتوسيكل" مع توك توك، على طريق ميت تمامة - منية النصر، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين لمستشفى منية النصر لتلقي العلاج اللازم.

تلقت مدير أمن الدقهلية، إخطار من مركز شرطة منية النصر، بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق ميت تمامة نطاق المركز ووجود مصابين.

إنتقل ضباط المباحث، لمكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة السيد محمد محمد عبد العزيز 20 عاما ، مقيم ميت تمامة، مصاب بكسر مفتوح بالساق اليمنى ومحمود محمود إبراهيم عبد الهادي، 19عاما مقيم ميت تمامة، مصاب بكسر بالساق اليسرى.

تم نقل المصابين لمستشفى منية النصر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة