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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية: حملات للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بمدينتي محلة دمنة والجمالية

حملة اشغالات
حملة اشغالات
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملتين للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي وضبط الدراجات البخارية والمركبات المخالفة بمدينتي محلة دمنة والجمالية.

وأكد المحافظ على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات في جميع الأماكن، ومنع كافة أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.

كان محافظ الدقهلية قد أصدر قرارا، كلف فيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، بالتصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة الأجهزة والأدوات والدراجات البخارية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أولا بأول.

وقام اللواء إبراهيم أغا رئيس مدينة محلة دمنه، بالإشراف على ومتابعة أعمال حملة ليلية للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي ومكبرات الصوت، بمشاركة ميدانية من محمد أنور، ومحمود خليل، نواب رئيس المدينة، وإدارات الاشغالات والبيئة والحملة الميكانيكية.

وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على، موتوسيكل، و3 سماعات بازوكا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

وفي مركز ومدينة الجمالية، قام  أشرف عبد الواحد رئيس المركز والمدينة، بالإشراف على ومتابعة أعمال حملة ليلية للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي ومكبرات الصوت، بمشاركة الدكتور إيهاب بركات نائب رئيس المدينة، وإدارات الاشغالات والبيئة والحملة الميكانيكية.

وأسفرت عن ضبط والتحفظ على، 2 دراجة بخارية، و3 سماعات بازوكا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

الدقهلية محافظه حمله محلة دمنة

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