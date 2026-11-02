أمير هشام يكشف قرارات لجنة المسابقات وعقوبات الجولة الثامنة للدوري

كشف الإعلامي أمير هشام، عن قرارات وعقوبات الجولة الثامنة لبطولة الدوري.

وكتب أمير هشام ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل العقوبات كالتالي:

مباراة مودرن سبورت والأهلي: إيقاف سمير علي محمد علي، منسق فريق مودرن سبورت، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد.

مباراة بترول أسيوط والجونة: إيقاف ألفا توراي، لاعب فريق الجونة، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

مباراة الاتحاد وطلائع الجيش: إيقاف خالد بسيوني بسيوني أحمد، لاعب فريق طلائع الجيش، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

وإيقاف محمد هاني إبراهيم إبراهيم، لاعب فريق طلائع الجيش، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه، وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

وأضاف مباراة مباراة القناة والشرقية لإيبي: إيقاف محمد حمدي إبراهيم محمد، لاعب فريق الشرقية لإيبي، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

واختتم مباراة أبو قير للأسمدة وغزل المحلة: إيقاف يوسف حمدي إبراهيم، لاعب فريق أبو قير للأسمدة، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري ORA لموسم 2026-2027، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.