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فروع للجامعات بالخارج.. قنصوة يكشف خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للتعليم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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فروع للجامعات بالخارج.. قنصوة يكشف خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للتعليم

الدكتور عبدالعزيز قنصوة
الدكتور عبدالعزيز قنصوة
فريدة محمد - ماجدة بدوى

كشف الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تحركات جديدة لتعزيز انتشار الجامعات المصرية إقليميًا ودوليًا، من خلال التوسع في استقطاب الطلاب الوافدين، وافتتاح فروع للجامعات المصرية في عدد من الدول، بما يدعم مكانة مصر الأكاديمية ويفتح آفاقًا جديدة لتصدير الخدمات التعليمية.

وأكد الوزير أن جذب الطلاب الدوليين أصبح أحد المحاور الأساسية في استراتيجية تطوير التعليم العالي، ليس فقط لما يمثله من أهمية في تعزيز الحضور الأكاديمي للجامعات المصرية، وإنما لدوره في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ القوة الناعمة للدولة المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، والذي شهد مناقشة الجدل المثار بشأن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول العلاقة بين أعداد الطلاب الوافدين والتصنيف الدولي للجامعات.

قنصوة يوضح حقيقة العلاقة بين الوافدين والتصنيف الدولي للجامعات

وأوضح وزير التعليم العالي أن تصريحات رئيس الوزراء جرى تداولها بصورة مجتزأة، رغم صحة ما نُقل منها، مشيرًا إلى أن المقصود لم يكن اعتبار زيادة أعداد الطلاب الوافدين سببًا مباشرًا لتقدم الجامعات في التصنيفات الدولية.

وشدد على أن جودة العملية التعليمية وتطوير منظومة البحث العلمي يمثلان الأساس الحقيقي لتحسين ترتيب الجامعات عالميًا، بينما يسهم استقطاب الطلاب الدوليين في تعزيز حضور المؤسسات الأكاديمية المصرية على الساحة الدولية.

الطلاب الوافدون.. سفراء للجامعات المصرية حول العالم

وأشار قنصوة إلى أن استقطاب الطلاب الدوليين، خاصة في برامج الدراسات العليا، يحقق مكاسب أكاديمية تتجاوز فترة دراستهم داخل مصر، حيث يستمر كثير منهم في التواصل مع الجامعات المصرية بعد عودتهم إلى بلدانهم، من خلال الأبحاث المشتركة والنشر العلمي والاستشهاد بالدراسات البحثية.

وأضاف أن هذه الروابط الأكاديمية الممتدة تسهم في تعزيز السمعة الدولية للجامعات المصرية وتوسيع شبكة التعاون العلمي والبحثي مع المؤسسات التعليمية في مختلف الدول.

السعودية والإمارات والعراق وماليزيا على خريطة التوسع الجامعي

وفي إطار خطة الدولة لتصدير الخدمات التعليمية، كشف وزير التعليم العالي عن توجه للتوسع في إنشاء فروع للجامعات المصرية خارج البلاد، بالتوازي مع زيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة داخل مصر.

وأوضح أن الخطة تستهدف عددًا من الأسواق، من بينها السعودية والإمارات والعراق وماليزيا، بما يتيح نقل الخبرات الأكاديمية المصرية إلى الخارج، ويوسع نطاق انتشار التعليم الجامعي المصري إقليميًا ودوليًا.

التعليم العالي مصدر جديد للدخل القومي

وأكد قنصوة أن استراتيجية الدولة لا تقتصر على تحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، بل تستهدف أيضًا تعظيم العائد الاقتصادي من قطاع التعليم العالي، وتحويل تصدير الخدمات التعليمية إلى أحد مصادر دعم الدخل القومي.

وتستهدف هذه التحركات ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم والبحث العلمي، من خلال الجمع بين تطوير جودة التعليم، واستقطاب الكفاءات والطلاب الدوليين، والتوسع في الحضور الجامعي المصري خارج الحدود.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالعزيز قنصوة انتشار الجامعات المصرية

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