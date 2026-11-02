رفع الجلسة العامة لمجلس النواب على أن تعاود الانعقاد غدا

رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الثلاثاء، لمناقشة تقارير اللجان النوعية عن عدد من الاتفاقيات الدولية.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، موافقة مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

واستعرضت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدة أن التشريع الحقيقي لا يقاس فقط بما يتضمنه من أحكام، وانما بمدي قدرته علي تحقيق العدالة، وإزالة العقبات أمام أصحاب الحقوق، وهذا هو ما يستهدفه مشروع القانون المعروض من ضرورة توفير الدعم والرعاية والحماية الممكنة لأسر الشهداء والمصابين وتخفيف آلامهم، وذلك اعترافاً بعظيم تضحيات الشهداء ورعاية أسرهم من بعدهم.