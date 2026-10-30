التدريس بالحصة في الأزهر 2026.. موعد التقديم والتخصصات والأوراق المطلوبة

في خطوة جادة لسد العجز بالمنظومة التعليمية، فتح قطاع المعاهد الأزهرية باب التقديم للعمل بنظام الحصة في مختلف التخصصات الدراسية، حيث تهدف هذه الخطوة الحيوية إلى دعم المدارس وتوفير الكفاءات اللازمة لضمان انتظام سير العملية التعليمية بكل كفاءة، ودعى القطاع الكفاءات الراغبة في المشاركة إلى التوجه مباشرة لديوان عام المنطقة الأزهرية التابعة لكل مرشح، لاستيفاء الشروط وتقديم الأوراق المطلوبة، وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها كل منطقة إدارياً.

موعد التقديم لوظائف المعلمين بالأزهر 2026

حدد قطاع المعاهد الأزهرية مدة تقديم الأوراق بعشرة أيام، تبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 31 أكتوبر 2026، على أن يتقدم الراغبون في العمل إلى المنطقة الأزهرية التابع لها محل إقامتهم خلال المدة المحددة.

التخصصات المطلوبة للعمل بنظام الحصة بالأزهر

تشمل التخصصات التي أعلن قطاع المعاهد الأزهرية حاجته إليها ما يلي:

ـ العلوم الشرعية واللغة العربية.. خريجو جامعة الأزهر من الكليات الشرعية والعربية، مع استثناء الأقسام والشعب الثقافية بهذه الكليات، مثل شعبتي التاريخ والحضارة.

ـ الرياضيات.. خريجو كليتي التربية أو العلوم، تخصص رياضيات.

العمل بنظام الحصة بالأزهر

ـ العلوم.. خريجو كليات التربية أو العلوم، في تخصصات الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء.

ـ الدراسات الاجتماعية.. خريجو كليتي التربية أو الآداب، تخصصا التاريخ أو الجغرافيا، أو كلية اللغة العربية شعبة التاريخ والحضارة.

ـ اللغة الإنجليزية.. خريجو كليات اللغات والترجمة، أو الألسن، أو الدراسات الإنسانية، أو الآداب، أو التربية.

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف التدريس بالحصة

وعلى الأشخاص الراغبين في التقديم إحضار الأوراق التاالية:

- أصل المؤهل الدراسي وعدد 4 صور منه.

- الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.

- عدد 4 صور من بطاقة الرقم القومي.

الأوراق المطلوبة للتقديم

- عدد 4 صور من شهادة الميلاد.

- حافظة مستندات تتضمن المستندات الموضحة بعالية.

- إقرار بعدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد على موازنة الدولة مستقبلا.

ومن المقرر أن تعلن المناطق الأزهرية الشروط المنظمة للتقديم، وفقًا للضوابط التي تحددها كل منطقة.

الشروط العامة للتقديم

حدد الإعلان مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للعمل بنظام الحصة، وتشمل ما يلي:

- ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عامًا في تاريخ الإعلان.

- ألا يقل التقدير العام للمؤهل الدراسي عن جيد، ويُستثنى من ذلك المتقدمون للعمل بالمناطق النائية، حيث يجوز قبول الحاصلين على تقدير مقبول.

الشروط العامة للتقديم

- أن يكون المتقدم من المقيمين بالمحافظات والإدارات التعليمية المحددة بالإعلان، ويُعتد في إثبات محل الإقامة بالعنوان المدون في بطاقة الرقم القومي، بشرط أن يكون تاريخ إصدارها سابقًا لتاريخ الإعلان.

- بالنسبة إلى المتقدمين للمواد الثقافية، يشترط الحصول على مؤهل عالٍ تربوي مناسب، أو مؤهل عالٍ مناسب للتخصص مضافًا إليه الدبلوم التربوي.

- تقديم الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، والموقف من الخدمة العامة بالنسبة للإناث، ضمن المستندات المطلوبة.

كيفية التقديم

أوضح القطاع أن التقديم متاح للراغبين في العمل بالتخصصات المطلوبة، من خلال التوجه إلى ديوان عام المنطقة الأزهرية التابع لها محل الإقامة، وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة وفقًا للشروط التي ستعلنها كل منطقة أزهرية.