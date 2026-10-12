وكيل قطاع المعاهد الأزهرية: الأزهر منارة علمية عالمية امتدت لأكثر من ألف عام

قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، إن الأزهر الشريف يمثل منارة علمية عريقة امتدت مسيرتها لأكثر من ألف عام، وأسهمت في نشر العلم والتعليم وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، مؤكدًا أن فرحة التخرج والتفوق تستحق كل تقدير، وأنها تتوج رحلة من الجد والاجتهاد في طلب العلم.

وأكد خلال كلمته في احتفالية تخريج طلاب الشهادة الثانوية المتفوقين بمعهد البعوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أهمية استحضار رسالة الأزهر العالمية في نشر العلم النافع وتعزيز قيم المحبة والسلام، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الطالب المتوفى بمعهد دنوشر الابتدائي بالمحلة الكبرى، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأوضح وكيل قطاع المعاهد الأزهرية أن المعلمين والقائمين على العملية التعليمية يحملون رسالة سامية تتجاوز نقل المعرفة إلى بناء الإنسان وغرس القيم وإعداد أجيال قادرة على خدمة مجتمعاتها، مشيرًا إلى المكانة الرفيعة التي منحها الإسلام للعلم وأهله، وما ورد في السنة النبوية من بيان فضل معلمي الناس الخير، مؤكدًا أن معاهد البعوث الإسلامية تجسد رسالة الأزهر الشريف في نشر العلم وترسيخ المبادئ الإسلامية السمحة، كما أعرب عن تقديره لجهود فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في رعاية الطلاب المصريين والوافدين والاهتمام بمسيرتهم العلمية والتربوية.