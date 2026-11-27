حسم فريق الإسماعيلي لقب السوبر المصري للكرة الخماسية «البنتابول» لعام 2027، بعد فوزه على فريق التل الكبير بنتيجة 6-1، في المباراة النهائية التي أقيمت بالصالة المغطاة باستاد هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.

أهداف الإسماعيلي تحسم المواجهة

شهدت المباراة تفوقًا لفريق الإسماعيلي، حيث نجح اللاعب "بيدو" في تسجيل هدف خلال الشوط الأول، قبل أن يواصل الفريق تفوقه خلال الشوط الثاني، ويضيف اللاعب محمد حسين هدفًا جديدًا، لتنتهي المواجهة بفوز الإسماعيلي بسداسية مقابل هدف وحيد لفريق التل الكبير.

تتويج بطل السوبر المصري 2027

تأتي البطولة في إطار دعم وانتشار رياضة الكرة الخماسية «البنتابول»، وتشجيع المنافسة الرياضية بين الأندية والفرق المشاركة، على أن تُختتم الفعاليات بمراسم توزيع الجوائز وتتويج فريق الإسماعيلي بلقب السوبر المصري.