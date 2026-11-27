أعلن الاتحاد الدولي للهوكي جدول مباريات النسخة الأولى من كأس العالم للهوكي الخماسي للشباب والشابات تحت 18 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 12 ديسمبر المقبل، على ملاعب نادي الزمالك الرياضي بالقاهرة، بمشاركة 24 منتخبًا من 16 دولة تتنافس على لقب البطولة العالمية.

وكانت قرعة البطولة قد أُجريت أمس، فيما أُعلن اليوم جدول المباريات.

ففي منافسات الشباب، أسفرت القرعة عن وقوع منتخبات بولندا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وأوروجواي في المجموعة الأولى، والهند وسويسرا وبنجلاديش وتشيلي في المجموعة الثانية، ومصر وكينيا وإيران والنمسا في المجموعة الثالثة.

ويستهل المنتخب الوطني مشواره بمواجهة نظيره الإيراني يوم 9 ديسمبر، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ثم يلتقي كينيا يوم 10 من الشهر نفسه في الساعة 11:50 صباحًا، قبل أن يواجه النمسا في اليوم ذاته في الساعة 7:50 مساءً.

وفي منافسات الشابات، ضمت المجموعة الأولى منتخبات الهند ومصر والبرازيل وكازاخستان، والثانية بولندا وأوكرانيا وكينيا وإيران، والثالثة جنوب أفريقيا وأوروجواي ونيجيريا والصين.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره الكازاخستاني يوم 9 ديسمبر في الساعة 9:10 صباحًا، ثم يلتقي الهند في اليوم نفسه في الساعة 7:50 مساءً، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة البرازيل يوم 10 ديسمبر في الساعة 1:10 ظهرًا.



