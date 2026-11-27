هنأ اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الأطقم الطبية والإدارية بمستشفى طنطا العام، بمناسبة فوز المستشفى بالمرتبة الماسية (Diamond) ضمن الجائزة الوطنية للتميز في علاج الجلطات القلبية الحادة (STEMI)، مشيدًا بهذا الإنجاز الذي يعكس كفاءة الكوادر الطبية ومستوى الأداء المتميز في تقديم الرعاية الصحية، والجهود المبذولة لإنقاذ حياة المرضى وتوفير خدمات طبية وفقًا لأعلى معايير الجودة.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح المحافظ أن مستشفى طنطا العام جاء ضمن 9 مستشفيات تابعة للقطاع العلاجي بوزارة الصحة والسكان حصدت جوائز التميز، من بين 24 مستشفى فائزة على مستوى الجمهورية، بإجمالي 74 مستشفى تقدمت للمنافسة، حيث شملت الجوائز ثلاث مراتب، هي الماسية والبلاتينية والذهبية، وجاءت مستشفيات طنطا العام وميت غمر المركزي وأشمون العام ضمن الحاصلين على المرتبة الماسية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن هذا التميز يمثل دافعًا لمواصلة تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مثمنًا جهود الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية، ودورهم في تحقيق هذا الإنجاز، ومواصلة العمل لتقديم رعاية صحية تليق بأهالينا بمحافظة الغربية.

رفع كفاءة الخدمات

واختتم المحافظ تهنئته بتمنياته بمزيد من النجاح والتميز لجميع العاملين بالقطاع الصحي، مؤكدًا أن الاستثمار في الكوادر البشرية وتطوير مستوى الأداء الطبي يأتي في مقدمة أولويات الدولة لتحسين جودة الخدمات الصحية والحفاظ على صحة المواطنين.