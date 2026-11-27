فجر صانع المحتوى محمد حسن شوقي الشهير بـ محمد نينو مفاجأة بشأن حيلة خطيرة يلجأ إليها البعض في محاولة لإنقاص الوزن والتخسيس سريعًا، مؤكدًا أن الهوس بالوصول إلى وزن مثالي في وقت قياسي قد يدفع البعض إلى اتباع أساليب قاسية تهدد سلامتهم الصحية، وربما تتسبب في مضاعفات خطيرة تصل إلى الوفاة في بعض الحالات.

وأوضح محمد نينو عبر بث مباشر على حسابه، أن انتشار نصائح التخسيس عبر مواقع التواصل الاجتماعي جعل الكثيرين يتعاملون مع خسارة الوزن باعتبارها سباقًا نحو تحقيق نتائج سريعة، دون الاهتمام بالتأثيرات التي قد تتركها تلك الممارسات على الجسم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحرمان الشديد من الطعام أو الاعتماد على وصفات مجهولة المصدر.

حيلة شائعة للتخلص من الوزن.. لكن الثمن قد يكون باهظًا

بحسب نينو فإن من أكثر الأخطاء التي يقع فيها البعض الاعتقاد بأن الامتناع عن تناول الطعام لفترات طويلة أو تقليل كميات الغذاء إلى الحد الأدنى يمثل الحل الأمثل للتخلص من الدهون، مشيرًا إلى أن الجسم لا يتعامل مع هذه الممارسات باعتبارها مجرد وسيلة لإنقاص الوزن، بل قد يتعرض نتيجة لذلك إلى حالة من الإجهاد والخلل في وظائفه الأساسية.

وأضاف أن خسارة الوزن بطريقة غير مدروسة قد تؤدي إلى الشعور بالدوار والإرهاق الشديد وضعف التركيز، فضلًا عن احتمالات حدوث اضطرابات في مستويات الأملاح والمعادن، وهي مشكلات قد تتفاقم بصورة خطيرة إذا استمر الشخص في اتباع النظام القاسي دون تدخل متخصص.

وأشار إلى أن بعض الأشخاص ينجرفون وراء وصفات يتم تداولها على الإنترنت، تتضمن استخدام الملينات أو مدرات البول أو منتجات مجهولة، بهدف التخلص من الوزن أو تقليل حجم الجسم سريعًا، رغم أن هذه الوسائل لا تمثل حلولًا آمنة لخسارة الدهون، وقد تسبب الجفاف واضطرابات خطيرة في توازن الجسم.

مضاعفات خطيرة قد تهدد القلب والحياة

وحذر محمد حسن شوقي من أن خطورة بعض ممارسات التخسيس لا تقتصر على الأعراض المؤقتة، إذ قد تؤدي اضطرابات الأملاح والسوائل إلى التأثير على القلب والجهاز العصبي والكلى، وفي بعض الحالات قد تتسبب في خلل خطير بضربات القلب أو الإغماء أو التشنجات، وهو ما يستدعي التعامل الطبي العاجل.

وأكد أن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية أو يتناولون أدوية معينة قد يكونون أكثر عرضة للمضاعفات، داعيًا إلى عدم تجربة أي نظام غذائي قاسٍ اعتمادًا على تجارب الآخرين أو مقاطع الفيديو التي تقدم وعودًا بخسارة الوزن خلال أيام.

التخسيس الصحي لا يعتمد على الحرمان

وشدد صانع المحتوى، على أن الوصول إلى وزن صحي لا يحتاج إلى حلول سحرية، وإنما إلى خطوات تدريجية تعتمد على التغذية المتوازنة، وتقليل السعرات الحرارية بصورة مناسبة، وممارسة النشاط البدني، والاستعانة بالمتخصصين عند الحاجة.

واختتم حديثه بالتأكيد، أن الحفاظ على صحة الإنسان يجب أن يكون أهم من أي رقم يظهر على الميزان، محذرًا من أن الانسياق وراء ترندات التخسيس السريع قد يجعل البعض يدفع ثمنًا صحيًا باهظًا، في الوقت الذي يمكن فيه تحقيق نتائج أفضل وأكثر استدامة من خلال الالتزام بأسلوب حياة صحي.