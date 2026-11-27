أعرب المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن تقديره لمبادرات التبرع المقدمة لدعم أسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بالوراق، كاشفا عن أن مساهمات دعم أسر الضحايا تجاوزت حاجز الـ 240 مليون جنيه.

وقال متحدث مجلس الوزراء - في مداخلة خاصة مع قناة (إكسترا نيوز) اليوم /الجمعة/ - "إن المساهمات والتبرعات الطوعية التي تلقتها وزارة التضامن الاجتماعي منذ أول أمس تعكس حجم التضامن المجتمعي الكبير والتضافر لدعم أسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بالوراق".

وأكد أنه في هذه اللحظات لا شئ يخفف وطأة هذا الحادث الأليم على أسر وذوي ضحايا حادث الوراق، ولكن إلزاما على الدولة أن تقوم بالبحث عن كل السبل والآليات الممكنة لتقديم دعم مستمر للمتضررين في هذا الحادث، لافتا إلى أن الحصر المبدئي للأضرار المادية شمل تضرر 26 سيارة وميكروباص واحد.

وأشار متحدث مجلس الوزراء إلى أن الحكومة وجهت وزارة التضامن بتقديم تعويضات استثنائية ومستدامة لأسر ضحايا ومصابي حادث الوراق، وذلك بالتنسيق مع المجتمع المدني ورجال الأعمال والبنوك وقطاع الأعمال.. مؤكدا أن القيادة السياسية تتابع عن كثب الحالة الصحية للمصابين ومختلف الجهود المبذولة لإزالة آثار الحادث واستعادة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطريق الدائري بعد هذا الحادث الأليم.

وشدد المستشار محمد عادل على أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المعنية في ضوء اختصاصها خلال هذه المرحلة بتلقي وجمع التبرعات والمساهمات، منوها بفتح حساب بنكي في بنك ناصر الاجتماعي وإتاحة رقم عبر "إنيستا باي" لتلقي مساهمات المتبرعين، مع إبقاء الباب مفتوحا لفترة لإتاحة مزيد من الدعم المجتمعي.

وأوضح متحدث مجلس الوزراء أنه فور الانتهاء من جمع هذه التبرعات تقوم وزيرة التضامن الاجتماعي بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح ما تم تقديمه، وكذلك آلية صرف هذه التعويضات لمستحقيها بالكامل، وفقا ما يتضمنه أحكام قانون الضمان الاجتماعي لعام 2025 ولائحته التنفيذية.