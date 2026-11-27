كشف الدكتور بهاء الدين ناجي، استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة، عن أهمية ترتيب تناول الأطعمة خلال الوجبات، موضحًا أن البدء بالخضراوات والسلطة ثم البروتين وأخيرًا النشويات يساعد على التحكم في الوزن وتحسين المؤشرات الصحية للجسم.

وأضاف بهاء الدين ناجي، خلال مداخلة هاتفية مع حياة مقطوف ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن تناول الخضراوات في بداية الوجبة يساعد على تقليل الشعور بالجوع، بسبب احتوائها على الألياف التي تمنح المعدة إحساسًا بالامتلاء، كما تبطئ امتصاص السكريات والدهون، ما يساهم في ضبط مستويات السكر والكوليسترول في الدم وتقليل مخاطر مقاومة الإنسولين.

وأشار إلى أن ترتيب الطعام بهذه الطريقة يساعد مرضى السكري والسمنة، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول، مؤكدًا أهمية اختيار الأطعمة المناسبة، ونصح محبي المحشي بالتركيز على محشي الخضراوات مثل الباذنجان والكوسة، وتقليل تناول محشي الكرنب وورق العنب.

وأوضح أن المكرونة والخبز من النشويات التي يفضل تقليلها، مشددًا على أن الأولوية في التحكم بالوزن تبدأ بتقليل كمية النشويات، ثم اختيار أنواعها بعناية، وأخيرًا ممارسة الحركة بعد تناول الطعام، مؤكدًا أن الجمع بين هذه العادات يدعم الحفاظ على الوزن والصحة.