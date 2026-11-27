نشرت وزارة الأوقاف نص خطبة الجمعة اليوم، الموافق 17 جمادى الآخرة 1448هـ، والمقالات التابعة لها، عبر منصتها الرقمية، بعنوان «التسامح.. ركيزة بناء وصمام أمان».

وأشارت الوزارة إلى أن هدف الخطبة والرسالة المراد توصيلها إلى جمهور المسجد يتمثل في إبراز قيمة التسامح باعتباره ركيزة أساسية في بناء المجتمعات المتماسكة والمستقرة والآمنة، وبيان أثره في نشر المحبة، وجمع القلوب، وترسيخ ثقافة العفو وقبول الاختلاف.

ووجه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بتخصيص الخطبة الثانية من خطبة الجمعة غدًا للحديث عن حتمية التكاتف والتراحم والتعاون وقت الأزمات، في ضوء الأحداث الراهنة، وحرصًا على تعزيز روح التضامن بين أبناء الوطن، وترسيخ معاني الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات والشدائد.

وأكدت وزارة الأوقاف أن تماسك المصريين ووقوف بعضهم إلى جوار بعض في أوقات الشدائد يمثلان صورة عظيمة من صور الوعي الوطني والتكافل الإنساني، ويعكسان صدق التدين والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية التي تدعو إلى التراحم والتعاون وتحمل المسؤولية المشتركة.

إقامة صلاة الغائب

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بإقامة صلاة الغائب اليوم عقب صلاة الجمعة على شهداء الوطن ضحايا حادث الوراق.

وقال شيخ الأزهر الشريف، في بيان، إن "قلوبنا تعتصر ألمًا لفقدان هذه الأرواح البريئة"، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يربط على قلوبهم في هذا المصاب الجلل.

ودعا فضيلته المولى عز وجل أن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلطف بهم، ويخفف آلامهم، وأن يوفق فرق الإنقاذ والإسعاف في أداء مهامهم، ويعينهم على مواصلة جهودهم، وأن يحفظهم من كل سوء، وأن يكلل مساعيهم بالنجاح في إنقاذ المصابين، وأن يحفظ مصرنا العزيزة وأهلها من كل مكروه وسوء.

موعد صلاة الغائب على ضحايا حادث الوراق

وكان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أصدر توجيهاته بإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا حادث الطريق الدائري، عقب صلاة الجمعة اليوم 27 نوفمبر 2026، في جميع المساجد الجامعة على مستوى الجمهورية.

ويأتي القرار تعبيرًا عن الحزن على أرواح الضحايا، ومواساة لأسرهم وذويهم في مصابهم، إلى جانب الدعاء للمصابين بأن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل، وأن يتجاوزوا آثار الحادث.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن توجيه الوزير جاء استجابة لما خلفه الحادث الأليم من حزن بين المصريين، وتأكيدًا على أهمية الوقوف إلى جانب أسر الضحايا ومساندتهم في هذه الظروف الصعبة، مع التوجه إلى الله بالدعاء أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على جميع المصابين بالشفاء والسلامة.

وشددت الوزارة على أن إقامة صلاة الغائب تجسد التمسك بالهدي النبوي الشريف، وتؤكد معاني الرحمة والتكافل والتضامن التي ينبغي أن تجمع أبناء المجتمع، لا سيما في أوقات الشدائد والأزمات، عندما تتضاعف الحاجة إلى المواساة والدعم الإنساني.

كيفية صلاة الغائب

ويتطلب أداء صلاة الغائب توافر عدد من الشروط الأساسية، في مقدمتها نية صلاة الجنازة، واستقبال القبلة، والطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر.

ويُستحب أن يؤديها المسلمون في جماعة، غير أن الجماعة ليست شرطًا لصحة الصلاة، وفقًا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

وتتشابه صلاة الغائب في أحكامها الأساسية مع صلاة الجنازة المعتادة، سواء من حيث عدد التكبيرات أو ما يُقال عقب كل تكبيرة، مع مراعاة أحكام الصلاة وما ورد بشأنها من أذكار وأدعية.

تتكون صلاة الغائب من أربع تكبيرات متتابعة، ويأتي عقب كل تكبيرة ذكر أو دعاء محدد، وفق الترتيب التالي:

التكبيرة الأولى: يبدأ المصلي بتكبيرة الإحرام، ثم يقرأ سورة الفاتحة.

التكبيرة الثانية: يكبر المصلي، ثم يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من خلال قراءة الصلاة الإبراهيمية، بدءًا من قول «اللهم صل على سيدنا محمد»، وصولًا إلى نهاية التشهد.

التكبيرة الثالثة: يكبر المصلي، ثم يتوجه بالدعاء للمتوفى، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يشمله برحمته ومغفرته، وأن يعفو عنه ويتجاوز عن سيئاته.

التكبيرة الرابعة: يأتي المصلي بالتكبيرة الأخيرة، ثم يدعو لنفسه ولسائر المسلمين، قبل أن ينهي الصلاة بالتسليم.

ويُراعى في صلاة الجنازة على الميت الغائب ما يُراعى في صلاة الجنازة على الميت الحاضر من سنن وآداب، باعتبار أن طريقة أدائهما واحدة في أصلها.