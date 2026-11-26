حذر خبراء من تزايد حالات الإصابة بأمراض الكبد المرتبطة بتراكم الدهون واضطرابات التمثيل الغذائي، مؤكدين أن المرض قد يتطور لسنوات دون ظهور أعراض واضحة، ما يجعل اكتشافه في المراحل المبكرة أمرًا صعبًا، خاصة لدى الأشخاص الذين لا يتوقعون إصابتهم بمشكلات في الكبد لعدم تناولهم الكحول.

ما هو مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي؟

وفي خطوة تستهدف الكشف المبكر عن المرض، أوصت الجمعية البريطانية لأمراض الجهاز الهضمي بإخضاع ملايين الأشخاص في المملكة المتحدة لفحوصات دورية للكشف عن مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي، المعروف طبيًا باسم MASLD، مع التركيز على المصابين بمرض السكري من النوع الثاني والأشخاص الذين يعانون زيادة الوزن إلى جانب عامل خطر إضافي واحد على الأقل.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «Daily Mail» البريطانية، تشمل التوصيات نحو 4.6 مليون شخص مصاب بالسكري من النوع الثاني في بريطانيا، مع إجراء الفحوصات كل 5 سنوات، وإحالة الأشخاص الأكثر عرضة للخطر لإجراء فحص «فيبروسكان» (FibroScan)، الذي يساعد على اكتشاف تليف الكبد وتراكم الدهون قبل ظهور الأعراض.

ويحدث مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي نتيجة تراكم الدهون داخل الكبد، ويرتبط غالبًا بزيادة الوزن والسمنة ومقاومة الإنسولين ومرض السكري من النوع الثاني.

ولا تقتصر الإصابة بأمراض الكبد على تناول الكحول، إذ أصبحت زيادة الوزن والدهون الزائدة في الجسم من العوامل المهمة وراء ارتفاع معدلات الإصابة بمشكلات الكبد.

وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أن نحو شخص واحد من كل خمسة أشخاص في بريطانيا قد يكون مصابًا بمراحل مبكرة من المرض، بينما ارتفعت معدلات تشخيص أمراض الكبد بصورة كبيرة خلال العقد الماضي.

مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي؟

علامات تحذيرية لمرض الكبد الدهني لا يجب تجاهلها

رغم أن المرض قد لا يسبب أعراضًا واضحة في مراحله المبكرة، فإن بعض الأشخاص قد يعانون علامات غير محددة يمكن الخلط بينها وبين مشكلات صحية أخرى، ومن أبرزها:

- التعب والإرهاق المستمر:

يُعد الشعور بالتعب وانخفاض مستويات الطاقة من الشكاوى التي قد تظهر لدى بعض المصابين، وقد يصاحبه صعوبة في التركيز وأداء الأنشطة اليومية.

- ألم أو انزعاج في الجانب الأيمن العلوي من البطن:

قد يشعر بعض المرضى بألم أو عدم ارتياح في الجزء العلوي الأيمن من البطن، وهي المنطقة التي يقع فيها الكبد.

مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي؟

- الغثيان وفقدان الشهية:

قد يعاني بعض المصابين الغثيان أو انخفاض الرغبة في تناول الطعام، وهي أعراض لا تقتصر على أمراض الكبد وحدها.

- الحكة المستمرة في الجلد:

قد تكون الحكة المتكررة من العلامات المرتبطة ببعض مشكلات الكبد، وتُعرف طبيًا باسم الحكة الركودية، وتحدث نتيجة تراكم الأحماض الصفراوية في الدم عند وجود خلل في تدفق العصارة الصفراوية.

وقد تظهر الحكة في راحتي اليدين وباطن القدمين ومنطقة البطن، وتتفاوت شدتها من شخص لآخر.

مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي؟

- اصفرار الجلد وبياض العينين:

في المراحل المتقدمة، قد يظهر اليرقان أو ما يُعرف بالصفراء، نتيجة تراكم مادة البيليروبين الصفراء في الجسم، ما يؤدي إلى تغير لون الجلد وبياض العينين إلى اللون الأصفر.

- تغير لون الجلد:

قد يبدو الجلد لدى بعض المرضى شاحبًا أو مائلًا إلى اللون الرمادي أو الأصفر الباهت، خاصة مع تطور مشكلات الكبد.

- تورم البطن والارتباك:

في الحالات الشديدة والمتقدمة، قد تظهر علامات مثل تورم البطن والارتباك الذهني، وقد يحدث قيء مصحوب بالدم، وهي أعراض تستدعي تدخلًا طبيًا عاجلًا.

مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي؟

لماذا يرتفع خطر الإصابة بمرض الكبد لدى مرضى السكري؟

أوضح خبراء الكبد أن المصابين بالسكري من النوع الثاني أكثر عرضة للإصابة بمرض الكبد الدهني، بسبب مقاومة الجسم للإنسولين، التي قد تؤدي إلى زيادة تراكم الدهون داخل الكبد.

كما يرتفع لديهم خطر تطور المرض إلى تليف الكبد، وهي مرحلة قد تسبق الفشل الكبدي، فضلًا عن زيادة احتمالات الإصابة بسرطان الكبد في بعض الحالات.

ولا تقتصر عوامل الخطر على مرضى السكري، إذ تشمل أيضًا زيادة الوزن والسمنة ووجود عوامل أخرى مرتبطة باضطرابات التمثيل الغذائي.

مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي؟

لماذا يُعد الكشف المبكر عن أمراض الكبد مهمًا؟

حذر خبراء من أن اكتشاف أمراض الكبد في مراحل متأخرة قد يقلل فرص السيطرة على الأضرار التي لحقت بالعضو، خاصة عندما يصل المرض إلى مراحل متقدمة من التليف أو الفشل الكبدي.

وأكد البروفيسور ويليام العزاوي، استشاري أمراض الكبد بجامعة كوين ماري في لندن، أن كثيرًا من المرضى لا يكتشفون إصابتهم إلا عند ظهور مضاعفات خطيرة، لأن الأعراض المبكرة غالبًا ما تكون عامة وغير محددة.

ومن جانبها، أوضحت فانيسا هيبدتش، مديرة الاتصالات والسياسات في مؤسسة «Liver UK»، أن اكتشاف المرض مبكرًا يمنح المرضى فرصة للحد من تطوره، وقد يساعد في عكس بعض الأضرار التي لحقت بالكبد في حالات معينة.

مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي؟

هل غياب الأعراض يعني عدم الإصابة بمرض الكبد؟

لا، فغياب الأعراض لا يستبعد الإصابة بمرض الكبد الدهني، إذ قد يعيش كثير من المرضى سنوات دون الشعور بمشكلة واضحة، حتى يصل المرض إلى مراحل متقدمة.

كما أن التعب والغثيان وألم البطن والحكة ليست علامات خاصة بأمراض الكبد وحدها، ولا يمكن الاعتماد عليها لتشخيص المرض دون فحوصات طبية.

لذلك، يُنصح الأشخاص الذين يعانون السكري من النوع الثاني أو السمنة أو عوامل خطر أخرى بمناقشة مدى حاجتهم إلى تقييم صحة الكبد مع الطبيب، وعدم انتظار ظهور الأعراض لإجراء الفحوصات اللازمة.

مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي؟

متى يجب طلب المساعدة الطبية؟

يستدعي اصفرار الجلد أو العينين، أو تورم البطن، أو القيء المصحوب بالدم، أو حدوث ارتباك مفاجئ، الحصول على تقييم طبي عاجل، وعدم التعامل معها باعتبارها أعراضًا عادية.