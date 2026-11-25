كشفت دراسة حديثة عن فوائد صحية مهمة لاستبدال ملح الطعام التقليدي بنوع آخر مدعم بالبوتاسيوم، مؤكدة أن هذا التغيير البسيط في النظام الغذائي قد يسهم في خفض ضغط الدم والوقاية من آلاف الوفيات سنويًا، فضلًا عن تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والكلى.

ما هو الملح المدعم بالبوتاسيوم؟

ووفقًا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن استبدال ملح الطعام العادي ببديل غني بالبوتاسيوم قد يمنع نحو 13 ألف حالة وفاة سنويًا في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الوقاية من قرابة 60 ألف إصابة جديدة بأمراض القلب والأوعية الدموية والكلى كل عام.

يُعد الملح المدعم بالبوتاسيوم بديلًا لملح الطعام التقليدي، إذ يحتوي على نسبة أقل من الصوديوم، مع استبدال جزء منه بالبوتاسيوم، ويتوفر في عدد من المتاجر الكبرى تحت علامات تجارية مختلفة، من بينها LoSalt.

وتكمن أهمية هذا النوع من الملح في أن الإفراط في تناول الصوديوم يرتبط بارتفاع ضغط الدم، وهو أحد أبرز عوامل الخطر للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

فعندما ترتفع مستويات الصوديوم في الجسم، يحتفظ الجسم بكميات أكبر من الماء، ما يزيد الضغط على الأوعية الدموية ويرفع ضغط الدم.

وعلى الجانب الآخر، يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم وخفضه، مع الحفاظ على مذاق قريب من ملح الطعام المعتاد.

الملح المدعم بالبوتاسيوم

الملح الغني بالبوتاسيوم قد يمنع ملايين الوفيات حول العالم

أجرى الباحثون، الذين نُشرت دراستهم في مجلة Nature Health، تحليلًا لتقدير التأثير الصحي المحتمل لاستبدال ملح الطعام التقليدي بالملح المدعم بالبوتاسيوم في 193 دولة حول العالم.

وأظهرت النتائج أن هذا التغيير الغذائي قد يسهم سنويًا في:

ـ الوقاية من نحو 2.96 مليون حالة وفاة حول العالم.

ـ منع 10.17 مليون إصابة جديدة بأمراض القلب والأوعية الدموية والكلى.

ـ تقليل مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب.

ـ الحد من المضاعفات الصحية المرتبطة بارتفاع ضغط الدم.

وفي المملكة المتحدة وحدها، قدر الباحثون إمكانية الوقاية من 12 ألفًا و951 حالة وفاة سنويًا، إلى جانب منع نحو 59 ألفًا و988 حالة إصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والكلى.

الملح المدعم بالبوتاسيوم

استبدال ملح الطعام في المنزل فقط يحقق فوائد كبيرة

لم تقتصر النتائج على استبدال جميع مصادر الملح، إذ أوضحت الدراسة أن تغيير الملح المستخدم داخل المنازل فقط قد يمنع نحو 1.85 مليون حالة وفاة وأكثر من 6 ملايين إصابة بأمراض القلب والكلى سنويًا على مستوى العالم.

كما أشار الباحثون إلى أن تحول 80% من الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم إلى استخدام الملح المدعم بالبوتاسيوم داخل المنزل قد يساعد في الوقاية من قرابة 600 ألف حالة وفاة و1.7 مليون إصابة جديدة بهذه الأمراض سنويًا.

الملح المدعم بالبوتاسيوم

تحذير مهم.. من الممنوع عليهم استخدام ملح البوتاسيوم؟

على الرغم من الفوائد المحتملة للملح المدعم بالبوتاسيوم، حذر الخبراء من أنه ليس مناسبًا لجميع الأشخاص، خاصة المصابين بأمراض الكلى المتقدمة.

فالكلى المتضررة قد لا تتمكن من التخلص من البوتاسيوم الزائد في الدم بكفاءة، ما يؤدي إلى تراكمه وارتفاع مستوياته بصورة قد تشكل خطرًا على الصحة.

كما يحتاج الأشخاص الذين يتناولون أدوية ترفع مستويات البوتاسيوم في الدم إلى الحذر واستشارة الطبيب قبل استخدام هذا النوع من الملح.

وأكد البروفيسور فيفيك جا، اختصاصي أمراض الكلى والباحث في معهد جورج للصحة العالمية، أن مخاطر استخدام هذا البديل لدى الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات يمكن الحد منها من خلال التوعية الصحية، ووضع ملصقات واضحة على المنتجات، والمتابعة الطبية.

الملح المدعم بالبوتاسيوم

هل الملح المدعم بالبوتاسيوم بديل مناسب للجميع؟

تشير نتائج الدراسة إلى أن استبدال ملح الطعام التقليدي بالملح المدعم بالبوتاسيوم قد يكون خطوة بسيطة وفعالة للمساعدة في خفض ضغط الدم وتقليل مخاطر أمراض القلب والكلى، لكنه لا يعني إمكانية استخدامه دون قيود.

وينبغي للأشخاص المصابين بأمراض الكلى أو الذين يتناولون أدوية تؤثر في مستويات البوتاسيوم استشارة الطبيب أولًا، مع ضرورة عدم الإفراط في تناول الملح أيًا كان نوعه.