أصيب شخصان بكدمات متفرقة، مساء اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ربع بالقرب من إحدى ترع مركز سمالوط شمال المنيا ، تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطاراً يفيد انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من ترعة بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

انتقلت على الفور الإسعاف والأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ إلى موقع الحادث، وتبين إصابة شخصين بكدمات متفرقة، ولم يسفر الحادث عن وفيات .

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجرى انتشال السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.