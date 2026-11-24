في إطار دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية للقرى المنتجة، التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهالي قرية سلاقوس بمركز العدوة، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم الخدمية والتنموية، وناقش التحديات التي تواجه مزارعي ومصدري محصول الثوم، موجهًا الأجهزة التنفيذية بتذليل العقبات أمام مشروعاتهم الإنتاجية، وسرعة بحث مطالبهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يدعم التوسع في الإنتاج والتصدير، ويعزز فرص التنمية وتوفير فرص العمل بالقرية.

وأكد المحافظ أن دعم القرى المنتجة يمثل أحد المسارات المهمة لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتشغيل، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تحقيق التكامل بين تطوير الخدمات الأساسية ومساندة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين، ويعزز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة بالأسواق.

وفيما يتعلق بالملف التعليمي، وجّه المحافظ بدراسة مطلب الأهالي بشأن إنشاء مدرسة جديدة على قطعة أرض تبرع بها عدد من أبناء القرية، لتلبية احتياجات المنطقة التعليمية والمساهمة في خفض الكثافات الطلابية، والتنسيق مع الجهات المختصة لبحث إمكانية إدراجها ضمن خطط التوسع في المنشآت التعليمية. كما وجّه ببحث إمكانية تغطية أحد المجاري المائية بالقرية، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، إلى جانب دراسة مطالب تمهيد ورفع كفاءة الطرق، ودعم الخدمات البريدية، وتوفير موقع مناسب لتجميع وتعبئة المحاصيل الزراعية.

وفي ملف دعم المزارعين ومصدري الثوم، وجّه اللواء عماد كدواني بسرعة بحث إجراءات تقنين الأوضاع وإنهاء التراخيص المطلوبة، ودراسة إمكانية معالجة بعض المحاضر وفقًا للقانون، فضلًا عن بحث إنشاء ثلاجة متخصصة لتخزين الثوم على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتشكيل لجنة لدراسة فرص استغلال أراضي الظهير الصحراوي والتوسع في زراعة المحصول، مؤكدًا أهمية تذليل العقبات أمام المزارعين والمصدرين قبل بدء الموسم الجديد، بما يدعم استقرار النشاط الإنتاجي وزيادة قدراته التصديرية.

من جانبه، استعرض النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب، عددًا من المقترحات لتعظيم الاستفادة من المقومات الزراعية التي تتمتع بها سلاقوس، من بينها إنشاء منطقة لوجستية لخدمة إنتاج النباتات الطبية والعطرية والمحاصيل الزراعية، واستغلال الظهير الصحراوي في إقامة أنشطة التعبئة والتجميع، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج والتداول وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات، مشيرًا إلى إمكانية توجيه نحو 80% من الظهير الصحراوي لهذه الأنشطة.

كما طرح النائب محمود عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، عددًا من المطالب المتعلقة بتيسير إجراءات تراخيص محطات الخدمة، وتمهيد ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى مناطق الإنتاج والخدمات، بما يدعم حركة المواطنين والمزارعين ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالقرية.

واستعرض العمدة مختار محمود طه، عمدة قرية سلاقوس، ما شهدته القرية من مشروعات تنموية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى جانب المشروعات التي نفذها الأهالي بالمشاركة المجتمعية، ومن بينها إنشاء مغذٍ لخدمة نحو 3 آلاف فدان وتوفير احتياجاتها من مياه الري، فضلًا عن إنشاء معهد ديني ومستشفى ومكتب بريد وبنك التنمية و الائتمان الزراعى، وتجديد وتحديث الجمعية الزراعية التعاونية بالقرية، مشيدًا بجهود الدولة في تطوير الخدمات بالقرى المصرية، وحرص المحافظ على الاستماع المباشر لمطالب الأهالي.

وفي ختام اللقاء، أشاد محافظ المنيا بروح المشاركة المجتمعية التي يتميز بها أبناء سلاقوس، مثمنًا جهودهم في دعم مشروعات التنمية بالقرية، كما أشاد بمبادرة «القرية المنتجة» الجاري تنفيذها، وما تستهدفه من تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات الزراعية وتحويلها إلى فرص إنتاجية واستثمارية تعود بالنفع على أبنائها، مؤكدًا أهمية التكامل بين مشروعات البنية الأساسية والارتقاء بالخدمات من جهة، ودعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية من جهة أخرى.

وأعرب أهالي القرية عن تقديرهم لحرص المحافظ على لقائهم والاستماع إلى مطالبهم وإتاحة الفرصة لعرض احتياجاتهم ومشكلاتهم بصورة مباشرة.