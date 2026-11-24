اجري عماد الدين محمود، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، جولة ميدانية مفاجئة بعدد من مدارس إدارة سمالوط التعليمية، لمتابعة انتظام الدراسة والوقوف على سير العملية التعليمية، والتأكد من الالتزام بالتعليمات والقرارات المنظمة للعمل داخل المدارس.

جاءت الجولة تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وتعليمات صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، بتكثيف المتابعة الميدانية والوقوف على مستوى الانضباط داخل المدارس.

وشملت الجولة مدرسة شوشة للتعليم الأساسي، ومدرسة الطيبة للتعليم الأساسي، ومدرسة الطيبة الثانوية «فصول ملحقة»، حيث تابع وكيل المديرية انتظام اليوم الدراسي، وحضور الطلاب والمعلمين، وانتظام الحصص الدراسية، ومدى الالتزام بمواعيد الدراسة والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية.

كما تفقد المباني والمنشآت والمرافق المدرسية، للوقوف على احتياجات المدارس الفعلية من التجهيزات والأثاث وأعمال الصيانة، ورصد الملاحظات التي تتطلب التدخل، مع التأكيد على التنسيق مع الإدارة التعليمية والجهات المختصة لسرعة التعامل معها.

وشملت الجولة متابعة المناخ التربوي داخل المدارس، والتأكيد على توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة، والالتزام بقواعد التعامل التربوي، بما يدعم استقرار العملية التعليمية ويساعد الطلاب على الانتظام في الدراسة.

وأكد وكيل المديرية أهمية استمرار المرور الميداني على المدارس، وعدم الاكتفاء برصد الملاحظات، مع سرعة عرض الاحتياجات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء وتوفير بيئة تعليمية مناسبة

