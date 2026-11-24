أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على إحكام الرقابة على منظومة النقل الداخلي وضبط الشارع، وفي سياق ذلك أطلق الدكتور رجب قياتي، رئيس مركز ومدينة مطاي، حملة موسعة لإلزام أصحاب مركبات «التوك توك» بنطاق القري والمدينة بسرعة تقنين أوضاعهم وإنهاء إجراءات الترخيص.

​وشدّد رئيس المركز على جميع مالكي وسائقي مركبات التوك توك بضرورة التوجه الفوري إلى مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي لاستيفاء أوراق الترخيص، مؤكدًا أن هذه الخطوة إلزامية وتستهدف في المقام الأول تحقيق الانضباط المروري داخل شوارع المدينة والقرى التابعة لها، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، والحد من الممارسات العشوائية والمخالفات.

​وأوضح «قياتي» أن الوحدة المحلية تعمل بالتنسيق الكامل مع إدارتي المرور والمواقف لتيسير الإجراءات على المتقدمين، محذرًا في الوقت ذاته من أنه سيتم تطبيق القانون بكل حزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المركبات غير المرخصة والمتقاعسين عن تنفيذ القرار فور انتهاء المهلة المحددة.

​وناشد رئيس المدينة أصحاب المركبات سرعة الاستجابة والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، بما يحقق الصالح العام ويضمن بيئة آمنة ومنظمة لحركة النقل بالمركز.