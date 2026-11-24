ترأس الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، اجتماع مجلس جامعة المنيا الأهلية، بحضور الدكتور أبو هشيمة مصطفى، نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور حسام شوقي، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون الدراسات العليا والبحوث وعميد القطاع الطبي، وعمداء الكليات، ومديري البرامج، وأمين عام الجامعة؛ وذلك لمتابعة مستجدات العملية التعليمية، واستعراض خطط التطوير المعملية والخدمية، وبحث سُبل تنمية الموارد الذاتية للجامعة.

استهل المجلس اجتماعه بمناقشة خطة إنشاء معامل الاختبارات الإكلينيكية الموضوعية "الأوسكي" (OSCE) وفق أعلى المواصفات العالمية، باعتبارها بيئات محاكاة سريرية متكاملة ومجهزة لتقييم أداء طلاب كلية الطب عملياً عبر محطات متتابعة ومحددة الزمن، لقياس المهارات السريرية، والتواصل، واتخاذ القرار في مواقف تحاكي الواقع الطبي بأعلى درجات الأمان والموضوعية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عصام فرحات أن إنشاء معامل "الأوسكي" يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية التعليمية بالجامعة، ونقلة حقيقية في أساليب التقييم والتدريب العملي، مشيراً إلى أن هذا النظام يتيح للطلاب ممارسة ما تعلموه في بيئة تحاكي الواقع داخل المستشفيات؛ مما يسهم في صقل مهاراتهم السريرية، ويعزز من ثقتهم بأنفسهم، ويدعم قدرتهم على اتخاذ القرار السليم والتواصل الفعّال مع المرضى، وصولاً إلى تخريج كوادر طبية مؤهلة وفق المعايير الدولية.

كما استعرض المجلس الموقف التنفيذي للانتهاء من تجهيزات عدد من المعامل المتخصصة، شملت: معمل أساسيات الهندسة الكهربائية، ومعمل النماذج التشريحية، ومعمل الميكروسكوبات، بالإضافة إلى معمل الفيزياء (1) والبيوفيزك لكليتي طب الأسنان والعلاج الطبيعي، بما يضمن جاهزيتها الكاملة لخدمة الطلاب وتعزيز الجانب التطبيقي للبرامج الأكاديمية.

وفي إطار حرص الجامعة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للطلاب، وافق المجلس على إسناد إدارة وتشغيل كافيتريات الجامعة الأهلية إلى مركز التخصصات النوعية بالجامعة عن طريق التأجير، بما يضمن توفير كافة متطلبات الطلاب بجودة عالية وأسعار مناسبة، وتحت إشراف مؤسسي يضمن كفاءة التشغيل.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة ثلاثية للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، وذلك لحصرهم ومنحهم كامل حقوقهم والتسهيلات الأكاديمية والدعم النفسي واللوجستي اللازم لهم، وتيسير سُبل دمجهم الكامل في الحياة الجامعية، وتذليل أية عقبات قد تواجههم خلال مسيرتهم الدراسية؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين ذوي الهمم وتوفير بيئة تعليمية دامجة.

وعلى صعيد تنمية الموارد الذاتية للجامعة، وافق المجلس على طرح المحلات والباكيات الكائنة على سور الجامعة الأهلية؛ بهدف تقديم خدمات متنوعة ومتكاملة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من أصول الجامعة ودعم مواردها المالية بما ينعكس إيجاباً على خطط التطوير المستمرة.

دعم المبدعين

وفي ختام الاجتماع، كرّم مجلس جامعة المنيا الأهلية الفريق الطلابي المكون من الطلاب: محمد خالد البكري، ورحمة أشرف محمد، وجمانة أيمن كسراوي، ومريم خالد ميهوب، ومنحهم شهادات تقدير بمناسبة حصولهم على المركز الثاني في مسابقة "TechNation Hackathon"، وذلك عن مشروعهم المبتكر "نير"، الذي يهدف إلى مساعدة الأطفال المصابين بالغمش أو "كسل العين" من خلال تمارين بصرية تفاعلية في صورة ألعاب ذكية تجعل رحلة العلاج والتدريب أكثر متعة وفاعلية.

وأعرب الدكتور عصام فرحات عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الطلابي المشرف، مؤكداً أن الجامعة الأهلية لا تدخر جهداً في دعم المبدعين والمبتكرين من أبنائها، وتوفير البيئة المحفزة لتحويل أفكارهم البحثية والتقنية إلى مشروعات تطبيقية تخدم المجتمع، لافتاً إلى أن مشروع "نير" يجسد الوعي المجتمعي والابتكار العلمي الذي تسعى الجامعة لترسيخه لدى طلابها.