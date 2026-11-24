يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لافتتاح مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عندما يستضيف بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، في مواجهة تأتي بعد الخسارة أمام بيراميدز ورحيل المدير الفني المغربي الحسين عموتة.

موعد مباراة الأهلي وبريميرو دي أوجوستو

يلتقي الأهلي مع بريميرو دي أوجوستو يوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل المباراة عبر قنوات «بي إن سبورتس»، كما تذاع عبر قناة «تايم سبورتس» على البث الأرضي داخل مصر.

مواجهة إفريقية بعد خسارة بيراميدز

تأتي المباراة بعد خسارة الأهلي أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة التاسعة من الدوري المصري، وهي الهزيمة الأولى للفريق هذا الموسم.

وتجمد رصيد الأحمر عند 20 نقطة في المركز الثالث، خلف الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

وتمنح مواجهة الفريق الأنجولي الأهلي فرصة للعودة إلى الانتصارات وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة.

رحيل عموتة يسبق انطلاقة المجموعات

وأعلن الأهلي رسميًا، فجر الثلاثاء 24 نوفمبر، توجيه الشكر إلى الحسين عموتة وجهازه المعاون عن الفترة التي تولوا خلالها مسؤولية الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح النادي، في بيانه، أن القرار جاء في ضوء الرؤية المقدمة من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، المكلفين بالإشراف على ملف الكرة، على أن يطرحا البدائل المرشحة خلال الساعات التالية للبيان.

مجموعة تضم الرجاء وبريميرو وإسكو دي كارا

يتواجد الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب الرجاء المغربي، وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي، وإسكو دي كارا التوجولي، بعد تأهله إلى دور المجموعات على حساب كيتارا الأوغندي في دور الـ32.