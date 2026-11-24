أثنى أحمد حسام ميدو على الأداء الذي ظهر به فريق بيراميدز خلال مواجهته أمام الأهلي، مؤكدًا تفوق الفريق السماوي بصورة واضحة على منافسه، سواء على المستوى الفني أو من حيث جودة العناصر.

وأشار ميدو، خلال برنامجه «أوضة اللبس»، إلى أن الأفضلية داخل الملعب كانت لصالح بيراميدز، وأن كرة القدم أنصفت الفريق خلال اللقاء.

وقال: «أول مرة أشوف لاعبي الأهلي بالشكل ده، النهارده لاعيبة الأهلي وشها كان أصفر من أول دقيقة في لقاء بيراميدز».

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن جماهير الأهلي قامت بدورها على أكمل وجه، وساندت الفريق بقوة طوال المباراة، لكن اللاعبين لم ينجحوا في ترجمة هذا الدعم إلى أداء قوي داخل الملعب، وظهروا بمستوى متراجع بدنيًا وفنيًا.

وأضاف ميدو: «فريق بيراميدز أعلى من الأهلي في كل حاجة، سواء المدرب أو اللاعبين، وبيراميدز أفضل من الأهلي في كل المراكز، ولو بدأ بالفريق اللي على الدكة كان كسب الأهلي».

واختتم ميدو تصريحاته بالإشادة بالمدير الفني موكوينا، مؤكدًا امتلاكه إمكانيات تدريبية مميزة، وأن وجوده على رأس القيادة الفنية لبيراميدز يمثل إضافة قوية ومكسبًا كبيرًا للفريق.