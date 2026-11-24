كشف جهاد جريشة، الخبير التحكيمي، عن رأيه في أبرز الحالات المثيرة للجدل التي شهدتها مباراتا الأهلي أمام بيراميدز، والزمالك ضد الجونة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، موضحًا مدى صحة القرارات التي اتخذها الحكام خلال المواجهتين.

وأكد جريشة، خلال تصريحاته مع الإعلامي أمير هشام ببرنامج «مودرن سبورتس»، عبر قناة «مودرن MTI»، صحة ركلة الجزاء التي حصل عليها بيراميدز أمام الأهلي، مشيرًا إلى وجود لمسة يد على ياسر إبراهيم استوجبت احتسابها.

في سياق متصل، أشاد الخبير التحكيمي بأداء الحكم السلفادوري إيفان بارتون، الذي أدار لقاء الأهلي وبيراميدز، مؤكدًا نجاحه في إدارة المباراة والتعامل مع أحداثها على مدار الـ90 دقيقة، ومنحه تقييمًا قدره 8.6 من 10.

وعن مطالبة الأهلي بركلة جزاء خلال اللقاء، أوضح جريشة أن الفريق الأحمر لا يستحق احتساب ركلة جزاء لصالحه، بعدما أظهرت الإعادة التلفزيونية أن يد لاعب بيراميدز كانت خلف ظهره، وهو ما يجعل قرار الحكم باستمرار اللعب صحيحًا.

وتطرق جريشة إلى الحالات التحكيمية في مباراة الزمالك والجونة، مؤكدًا أن الهدف الأول الذي سجله عدي الدباغ للفريق الأبيض كان يستوجب الإلغاء بسبب التسلل، رغم ارتداد الكرة من أحد مدافعي الجونة دون تعمد، مشددًا على أهمية تدخل تقنية الفيديو لمراجعة الحالة.

كما أشار إلى أن محمود حمدي الونش كان يستحق الحصول على البطاقة الصفراء الثانية، وبالتالي الطرد من المباراة، بسبب إحدى الحالات التي شهدتها المواجهة.

في المقابل، أثنى الخبير التحكيمي على قرار الحكم المساعد سمير جمال بإلغاء هدف الزمالك بسبب وجود عدي الدباغ في موقف تسلل، مؤكدًا صحة القرار التحكيمي في هذه الحالة.

واختتم جهاد جريشة تصريحاته بالتأكيد على أن الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مواجهة الزمالك والجونة كانت مؤثرة في النتيجة النهائية، خاصة بعد تسجيل الجونة هدفًا في شباك الفريق الأبيض.