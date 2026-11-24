أعرب تامر عبد الحميد «دونجا»، نجم الزمالك السابق، عن سعادته بفوز الفريق الأبيض على الجونة، ووصوله إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.

وأكد دونجا خلال حواره لبرنامج "ستاد المحور" أن لاعبي الزمالك والجهاز الفني يستحقون الإشادة على ما يقدمونه، في ظل عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، مشيرًا إلى أن مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية رغم هذه الظروف تعكس إصرار اللاعبين وقدرتهم على تحمل المسؤولية.



وتحدث نجم الزمالك السابق عن المنافسة على لقب الدوري، مؤكدًا أن بيراميدز أصبح يمثل تهديدًا حقيقيًا للأهلي والزمالك، في ظل المستوى الذي يقدمه الفريق، مضيفًا أن استمرار بيراميدز بهذا الأداء قد يجعله يأخذ مكان القطبين في المنافسة على البطولات.



وأشار دونجا إلى أن قوة بيراميدز لا تقتصر على التشكيل الأساسي فقط، ولكن تمتد إلى دكة البدلاء التي وصفها بالقوية للغاية، مؤكدًا أن أي فريق يتمنى امتلاك مجموعة اللاعبين المتاحة على مقاعد بدلاء الفريق السماوي.