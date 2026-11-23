طرح خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، تساؤلًا بشأن إمكانية تولي حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تدريب النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة الجدل التي أعقبت خسارة الفريق الأحمر أمام بيراميدز.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هل من الممكن تولي حسام حسن تدريب النادي الأهلي ولا صعب؟»، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن هذا الطرح.

وجاء تساؤل الغندور عقب خسارة الأهلي أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح كريم حافظ التسجيل لصالح بيراميدز من ركلة جزاء في الدقيقة 32، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 48، ليحصد الفريق السماوي ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالمسابقة.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز في مبارياته التسع، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث، ليتلقى خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم.