كشفت الفنانة مريم الخشت عن تعرضها للتنمر خلال سنوات دراستها، مؤكدة أن المرحلة الإعدادية كانت من أبشع الفترات في حياتها، وأن ما تعرضت له داخل المدرسة وصل إلى درجة دفعتها إلى الانتقال منها، بعدما كانت تعود إلى المنزل في حالة انهيار متكرر.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّها لا تعرف على وجه التحديد سبب تعرضها لهذه المعاملة، لكنها تذكرت أنها وصلت في الصف الثالث الإعدادي إلى موقف صعب للغاية، إذ كان فصلها يضم 36 طفلاً، وكانت هي الوحيدة التي تجلس بمفردها على مقعد منفصل، بينما يجلس باقي الطلاب بجوار بعضهم.

وأوضحت أنها لم تكن تجلس على مقعد طويل مع مجموعة من الطلاب، بل كانت لها دكة بمفردها، في حين كان الجميع يجلسون معاً، مؤكدة أنها لم تستطع فهم المنطق وراء ما حدث معها، وأنها لا تعرف السبب الذي جعل زملاءها يتعاملون معها بهذه الطريقة.

وأشارت الخشت إلى أنها كانت تمتلك أصدقاء في المدرسة، لكن وقعت بعض الخلافات والمشكلات، ولم تكن تعرف كيف تطور الأمر إلى هذه الدرجة، كما وافقت على أن زملاءها شكلوا في مرحلة معينة مجموعة ضدها.

وتطرقت إلى ما قيل عن تعرضها للتنمر بسبب نحافتها الشديدة في طفولتها، موضحة أنها كانت بالفعل نحيفة للغاية عندما كانت صغيرة، لكنها لا تعتقد أن هذا كان سبب ما حدث في المدرسة، مشيرة إلى أن شعورها بالمضايقات المرتبطة بأمور مختلفة ظهر في مجموعات وأوقات مختلفة، وليس بالضرورة بسبب شكلها أو وزنها.

وأضافت أنها لم تكن قادرة حتى الآن على تحديد السبب الحقيقي وراء التنمر، موضحة أن والدتها هي التي قررت نقلها من المدرسة بعدما لاحظت أنها تعود كل يوم منهارة نفسياً.

ولفتت إلى أنها كانت تحاول إظهار عدم تأثرها أمام زملائها، وكان مهماً بالنسبة إليها ألا يبدو أن كلامهم يضايقها، وكانت ترد على الكلمة بعشر كلمات وتتصرف وكأنها بخير، لكنها بمجرد وصولها إلى المنزل كانت تنهار تماماً، وهو ما وصفته بأنها كانت تعود لتدخل في حالة «كولابس».

وتحدثت الخشت عن وجود مجموعات مختلفة تعرضت فيها لمواقف ومضايقات على فترات متباينة، لكنها أكدت أنها لا تستطيع أن تضع يدها على سبب محدد لما حدث في المدرسة، أو أن تربط التنمر بعامل واحد بعينه.