ناقش المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية «حماية 2026»، خلال جلسة بعنوان «الحماية الاجتماعية في العصر الرقمي.. من البيانات إلى التنفيذ»، دور التكنولوجيا وتكامل قواعد البيانات في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتحسين استهداف الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشمول المالي وحماية البيانات الشخصية.

جاء ذلك ضمن فعاليات المنتدى، الذي يُعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحه اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتنظمه وزارتا التضامن الاجتماعي والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تحت شعار «الحماية الاجتماعية في عالم متغير»، وأدار الجلسة رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية.

وأكد الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط الأسبق، نجاح مصر في الانتقال من برامج الحماية المنفصلة إلى منظومة متكاملة، مشددًا على أهمية «السجل الاجتماعي الموحد» في تحسين استهداف المستحقين، وضرورة الاعتماد على البيانات الدقيقة والتقييم المستمر للبرامج، مشيرًا إلى إطلاق أول ماجستير مهني في المتابعة والتقييم بمعهد التخطيط القومي.

ربط 32 مؤسسة في تركيا وتحذيرات من اختراق البيانات.. أبرز رسائل وزراء وخبراء العالم حول مستقبل الدعم الرقمي بمنتدى "حماية 2026"

واستعرضت الدكتورة سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية والقائمة بأعمال وزير الدولة لشؤون الإغاثة بفلسطين، تجربة المحافظ الإلكترونية في قطاع غزة، موضحة ارتفاع عدد مستخدميها إلى 1.7 مليون شخص خلال ثلاث سنوات من الحرب، فيما ارتفع عدد الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي بغزة من 85 ألفًا إلى 350 ألف أسرة، مؤكدة أهمية التحول الرقمي في استمرار وصول المساعدات رغم تدمير البنية التحتية.

من جانبها، أوضحت ماهينور أوزدمير، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، أن بلادها تعتمد على منصة رقمية موحدة تربط بيانات 32 مؤسسة حكومية لتقييم استحقاق الدعم وتقديم الخدمات، كاشفة عن اعتزام تركيا تقديم تشريعات لتقييد وصول الأطفال دون 15 عامًا إلى منصات التواصل الاجتماعي لحمايتهم من المخاطر الرقمية.

وأكدت الدكتورة هبة الليثي، أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أهمية تطوير آليات قياس الفقر وتحديث معادلات الاستهداف، موضحة أن نتائج تقييم برنامج «تكافل وكرامة» أظهرت أن 71% من المستفيدين من الفقراء، وترتفع النسبة إلى 90% عند احتساب الفقراء وشبه الفقراء، مع أهمية تفعيل آليات التظلم وإعادة التقييم.

واستعرض ماركوس دانتاس هيكستر، منسق دراسات الحماية الاجتماعية والفقر وعدم المساواة بمعهد البحوث الاقتصادية التطبيقية بالبرازيل، تجربة السجل الاجتماعي الموحد في بلاده، الذي يضم 22 مليون أسرة بإجمالي 96 مليون شخص، ويُستخدم في توجيه برامج الدعم، وفي مقدمتها «بولسا فاميليا»، الذي يغطي 19 مليون أسرة.

وحذر أوليكسي سلوتشينسكي، خبير البنك الدولي، من مخاطر مركزية البيانات على الخصوصية والأمن السيبراني، مؤكدًا أهمية تطوير أنظمة مترابطة تتيح تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية مع الاحتفاظ بالبيانات لدى الجهات المنتجة لها.

بدوره، أكد الدكتور إبراهيم سرحان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي فاينانس»، أن مصر قطعت شوطًا واسعًا في رقمنة منظومة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية البطاقات الذكية والخدمات المالية الرقمية في تسهيل وصول الدعم إلى مستحقيه، وربط الحماية الاجتماعية بالشمول المالي والتمكين الاقتصادي.