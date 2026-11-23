تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة من العيار الثقيل، تجمع بين الأهلي وبيراميدز، مساء اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في لقاء مرتقب يحتضنه استاد القاهرة الدولي، وسط اهتمام جماهيري كبير من أنصار الفريقين.

وتحظى مباراة الأهلي وبيراميدز بأهمية كبيرة في ظل المنافسة المباشرة بين الفريقين على صدارة جدول ترتيب الدوري، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل تقليص الفارق مع المتصدر، بينما يأمل الفريق السماوي في مواصلة نتائجه المميزة والحفاظ على العلامة الكاملة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم

تقام مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر

تتولى شبكة قنوات أون سبورت ON Sport نقل أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز، باعتبارها الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

وخصصت الشبكة قناتي ON SPORT 1 HD وON SPORT MAX HD لنقل المواجهة المرتقبة، بما يتيح للجماهير متابعة اللقاء عبر شاشات التلفزيون.

معلقو مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم

توفر شبكة أون سبورت أكثر من خيار للتعليق الصوتي على أحداث المباراة، حيث يتولى التعليق عبر قناة ON SPORT 1 HD كل من:

أيمن الكاشف عبر القناة الصوتية الأولى.

محمد الكواليني عبر القناة الصوتية الثانية.

كما تنقل قناة ON SPORT MAX HD المباراة بتعليق:

مؤمن حسن عبر القناة الصوتية الأولى.

محمود أبو الركب عبر القناة الصوتية الثانية.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وبيراميدز عبر الإنترنت؟

يمكن للجماهير متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي وبيراميدز عبر الإنترنت من خلال تطبيق ON Sport، الذي يتيح مشاهدة منافسات البطولة للجماهير، إلى جانب متابعة اللقاء تلفزيونيًا عبر القنوات الناقلة.

كما يمكن متابعة التغطية المباشرة للمباراة من خلال المواقع الرياضية التي تقدم تحديثات لحظية للنتيجة وأبرز أحداث اللقاء والتغييرات والإحصائيات.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

يمكن استقبال قناتي ON SPORT 1 HD وON SPORT MAX HD عبر القمر الصناعي نايل سات باستخدام البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11977.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

موقف الأهلي وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري

يدخل الأهلي المواجهة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادل في مباراتين دون تلقي أي هزيمة.

على الجانب الآخر، يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته الثماني الأولى، ليحصد العلامة الكاملة ويؤكد رغبته في المنافسة بقوة على لقب الدوري هذا الموسم.

ويسعى الأهلي إلى تقليص الفارق مع بيراميدز إلى نقطة واحدة حال تحقيق الفوز، بينما يمنح الانتصار الفريق السماوي فرصة الابتعاد بالصدارة وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه.

تفاصيل مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم

المباراة: الأهلي ضد بيراميدز.

البطولة: الدوري المصري الممتاز 2026-2027.

الجولة: التاسعة.

التاريخ: الإثنين 23 نوفمبر 2026.

الملعب: استاد القاهرة الدولي.

موعد المباراة: 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: ON SPORT 1 HD وON SPORT MAX HD.

المعلقون: أيمن الكاشف، محمد الكواليني، مؤمن حسن، محمود أبو الركب.

وتتجه الأنظار إلى استاد القاهرة الدولي لمتابعة القمة المرتقبة، التي قد تلعب نتيجتها دورًا مهمًا في رسم ملامح المنافسة على صدارة الدوري المصري خلال الجولات المقبلة.