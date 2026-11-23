تحمل مواجهات الأهلي وبيراميدز العديد من الأرقام والإحصائيات المثيرة خاصة على المستوى التهديفي بعدما نجحت مجموعة من نجوم الفريقين في ترك بصمتها خلال اللقاءات السابقة لتتحول المنافسة بين المارد الأحمر والفريق السماوي إلى صراع خاص بين أصحاب الأهداف الحاسمة.

وقبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز يتقاسم 6 لاعبين صدارة قائمة الهدافين التاريخيين للمواجهات المباشرة، بعدما سجل كل منهم 3 أهداف في شباك المنافس في مشهد يعكس التقارب الكبير بين الفريقين على المستوى الهجومي.

وسام أبو علي والسولية يقودان قائمة الأهلي

يتواجد الثنائي عمرو السولية ووسام أبو علي على رأس قائمة هدافي الأهلي أمام بيراميدز بعدما نجح كل منهما في تسجيل 3 أهداف خلال المواجهات المباشرة.

وترك الفلسطيني وسام أبو علي بصمة استثنائية أمام الفريق السماوي بعدما سجل 3 أهداف خلال مباراتين فقط في يوليو 2024 حيث أحرز هدفين في فوز الأهلي بنتيجة 3-2 يوم 12 يوليو قبل أن يسجل هدف الانتصار بهدف دون رد في مواجهة 22 يوليو من العام نفسه.

أما عمرو السولية، فنجح في تسجيل 3 أهداف أمام بيراميدز ليصبح أحد أبرز اللاعبين الذين ارتبطت أسماؤهم بالأهداف في مواجهات الفريقين.

عبد الله السعيد يجمع الأهلي وبيراميدز

ويبرز اسم عبد الله السعيد ضمن قائمة الهدافين التاريخيين بعدما سجل 3 أهداف في مواجهات الفريقين بقميصي الأهلي وبيراميدز ليصبح أحد الأسماء التي ارتبطت بتاريخ المنافسة بين الناديين.

ويمثل السعيد حالة خاصة في هذه القائمة بعدما ارتدى قميص الفريقين خلال مسيرته الكروية ونجح في هز شباك كل منهما خلال المواجهات المباشرة.

ثلاثي بيراميدز يزاحم نجوم الأحمر

وعلى الجانب الآخر، يمتلك بيراميدز ثلاثة لاعبين يتقاسمون صدارة الهدافين برصيد 3 أهداف لكل منهم وهم المغربي وليد الكرتي والكونغولي فيستون ماييلي والبوركيني إيريك تراوري.

ونجح وليد الكرتي في تسجيل 3 أهداف أمام الأهلي، أبرزها الثنائية التي قادت بيراميدز للفوز بنتيجة 2-0 في أغسطس 2025 بينما ترك فيستون ماييلي بصمته التهديفية في أكثر من مواجهة ونجح إيريك تراوري في تسجيل أهداف مؤثرة من بينها هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90+3 خلال مواجهة الفريقين التي انتهت بنتيجة 2-2 في يوليو 2021.

صراع الأهداف يتجدد في قمة الدوري

وتكشف قائمة الهدافين عن تقارب كبير بين نجوم الفريقين بعدما تساوى ثلاثة لاعبين من جانب الأهلي مع ثلاثة من بيراميدز في صدارة القائمة ليصبح الصراع التهديفي أحد العناوين المثيرة للمواجهة المرتقبة.

وتتجه الأنظار إلى قمة الأهلي وبيراميدز لمعرفة ما إذا كان أحد نجوم الفريقين سينجح في الانفراد بصدارة الهدافين أم سيواصل أصحاب الأهداف الثلاثة تقاسم القمة في واحدة من أبرز المنافسات الكروية بالدوري المصري.