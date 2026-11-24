تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع ظهور عدد من الظواهر الجوية، أبرزها الشبورة المائية الكثيفة وفرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى العاشرة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض الطرق.

فرص سقوط الأمطار اليوم

وتشهد مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ظهور بعض السحب، التي قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتمتد إلى مناطق حلايب وشلاتين، وقد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث تصل إلى 10% على فترات متقطعة.

نشاط الرياح اليوم الثلاثاء

ومن المتوقع نشاط الرياح أحيانًا على أغلب أنحاء الجمهورية، وتتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

القاهرة: العظمى 24 والصغرى 15 درجة

العاصمة الجديدة: العظمى 24 والصغرى 13 درجة

6 أكتوبر: العظمى 25 والصغرى 13 درجة

بنها: العظمى 23 والصغرى 14 درجة

دمنهور: العظمى 23 والصغرى 13 درجة

كفر الشيخ: العظمى 23 والصغرى 14 درجة

المنصورة: العظمى 23 والصغرى 15 درجة

الزقازيق: العظمى 24 والصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية

الإسكندرية: العظمى 24 والصغرى 16 درجة

العلمين: العظمى 24 والصغرى 15 درجة

مطروح: العظمى 23 والصغرى 15 درجة

دمياط: العظمى 22 والصغرى 15 درجة

بورسعيد: العظمى 23 والصغرى 15 درجة

جنوب سيناء والبحر الأحمر

شرم الشيخ: العظمى 30 والصغرى 23 درجة

الغردقة: العظمى 29 والصغرى 19 درجة

مرسى علم: العظمى 30 والصغرى 21 درجة

شلاتين: العظمى 31 والصغرى 21 درجة

كاترين: العظمى 21 والصغرى 8 درجات

شمال وجنوب الصعيد

الفيوم: العظمى 24 والصغرى 14 درجة

بني سويف: العظمى 24 والصغرى 14 درجة

المنيا: العظمى 25 والصغرى 13 درجة

أسيوط: العظمى 25 والصغرى 14 درجة

سوهاج: العظمى 26 والصغرى 15 درجة

قنا: العظمى 31 والصغرى 18 درجة

الأقصر: العظمى 32 والصغرى 17 درجة

أسوان: العظمى 33 والصغرى 19 درجة