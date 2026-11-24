مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، تبحث الأمهات عن أفكار وجبات مدرسية تجمع بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية، وتساعد الأطفال على الحصول على الطاقة اللازمة خلال اليوم الدراسي، خاصة مع زيادة احتياجاتهم الغذائية لممارسة الأنشطة والحركة.

وتعد الساندوتشات من الاختيارات العملية التي يمكن تقديمها للأطفال في المدرسة، مع التنويع بين مصادر البروتين والخضراوات ومنتجات الألبان، حتى لا يشعروا بالملل من تكرار الوجبات اليومية.

1. ساندوتش الجبنة الرومي

يمكن تحضير ساندوتش الجبنة الرومي باستخدام شرائح الجبنة مع الخبز الأسمر أو الفينو، وإضافة شرائح الخيار أو الطماطم، ويتميز بسهولة التحضير ومذاقه المحبب للأطفال.

2. ساندوتش البيض المسلوق

يعد البيض من مصادر البروتين المهمة لنمو الأطفال، ويمكن هرس بيضة مسلوقة مع القليل من الجبن الكريمي ورشة زعتر، ثم وضع الخليط داخل الخبز وتقديمه في وجبة المدرسة.

3. ساندوتش الفراخ المشوية

يمكن استخدام قطع الدجاج المشوي المتبقية من وجبة الغداء، بعد تقطيعها إلى شرائح صغيرة وإضافتها إلى الخبز مع الخس والجبن، للحصول على وجبة غنية بالبروتين.

4. ساندوتش التونة

تخلط التونة المصفاة جيدًا مع القليل من عصير الليمون والذرة والخيار، ثم توضع داخل الخبز، مع مراعاة حفظها في درجة حرارة مناسبة وعدم تركها خارج التبريد لفترات طويلة.

5. ساندوتش الجبنة القريش

يمكن تقديم الجبنة القريش مع شرائح الطماطم والخيار ورشة زعتر، وهي وجبة بسيطة توفر البروتين والكالسيوم، ويمكن إضافة القليل من زيت الزيتون لتحسين مذاقها.

6. ساندوتش زبدة الفول السوداني والموز

من الأفكار المناسبة للأطفال الذين لا يعانون من حساسية الفول السوداني، إذ يمكن دهن طبقة رقيقة من زبدة الفول السوداني على الخبز وإضافة شرائح الموز، لتوفير الطاقة والدهون الصحية.

7. ساندوتش البطاطس المهروسة بالجبنة

يمكن هرس البطاطس المسلوقة مع القليل من الجبن واللبن، ثم وضع الخليط داخل الخبز، وتعد هذه الفكرة مناسبة للأطفال الذين يفضلون الوجبات ذات القوام الناعم.

نصائح للأمهات عند تحضير ساندوتشات المدرسة في الشتاء

التنويع بين الساندوتشات حتى لا يشعر الطفل بالملل.

إضافة ثمرة فاكهة مثل البرتقال أو الموز أو التفاح.

تقديم كوب لبن أو علبة زبادي مع الوجبة إذا أمكن حفظهما مبردين.

تقطيع الساندوتشات إلى قطع صغيرة لتسهيل تناولها.

تجنب الإكثار من الصلصات واللحوم المصنعة.

استخدام حقيبة طعام عازلة للحرارة مع عبوات تبريد للأطعمة سريعة التلف، مثل البيض والتونة والدجاج والجبن الطري.

وتذكري أن الطقس البارد لا يعني بالضرورة حاجة الطفل إلى أطعمة دسمة أو كميات أكبر من الطعام، لكن الأهم هو تقديم وجبات متنوعة ومتوازنة توفر احتياجاته من الطاقة والبروتين والفيتامينات والمعادن خلال اليوم الدراسي.