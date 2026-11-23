يعاني بعض الأطفال من ضعف النظر دون أن يستطيعوا التعبير عن المشكلة أو إخبار والديهم بأنهم لا يرون الأشياء بوضوح، خاصة في السنوات الأولى من العمر، وهو ما يجعل ملاحظة العلامات المبكرة أمرًا ضروريًا لاكتشاف مشكلات الإبصار والتعامل معها قبل أن تؤثر على التعلم والتطور البصري.

وتشير الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إلى أهمية متابعة صحة عيون الأطفال منذ الولادة، وإجراء فحوصات دورية تساعد على اكتشاف مشكلات النظر مبكرًا، إذ تكون فرص العلاج والتحسن أفضل عند التدخل في الوقت المناسب.

علامات مبكرة تكشف ضعف النظر عند الأطفال

هناك مجموعة من العلامات التي يمكن أن تلاحظها الأم على طفلها، وقد تشير إلى وجود مشكلة في الإبصار، أبرزها:

تقريب الأشياء من العين: يميل الطفل إلى تقريب الكتب والألعاب أو شاشة التلفزيون من عينيه حتى يستطيع رؤيتها بوضوح. إمالة الرأس باستمرار: يغير الطفل وضع رأسه أو يميله إلى أحد الجانبين عند مشاهدة التلفزيون أو التركيز في الأشياء. فرك العينين باستمرار: قد يكرر الطفل فرك عينيه، خاصة أثناء القراءة أو مشاهدة الشاشات. إغلاق إحدى العينين: قد يغلق الطفل عينًا واحدة لمحاولة تحسين الرؤية أو التركيز. الاقتراب من السبورة: يجد الطفل صعوبة في رؤية الكتابة من مسافة بعيدة، ويحتاج إلى الجلوس في المقاعد الأمامية. الصداع المتكرر: قد يشكو الطفل من الصداع، خاصة بعد القراءة أو المذاكرة أو التركيز لفترات طويلة. صعوبة التركيز في القراءة: قد يفقد الطفل مكان السطر أثناء القراءة أو يخلط بين الحروف والكلمات بسبب صعوبة الرؤية. الحَوَل أو عدم تناسق حركة العينين: قد تتحرك إحدى العينين في اتجاه مختلف عن الأخرى، وهو عرض يستدعي تقييم طبيب العيون.

علامات في عيون الرضع لا يجب تجاهلها

تحتاج الأم إلى متابعة تطور الرؤية لدى طفلها منذ الشهور الأولى، ومن العلامات التي تستدعي الانتباه:

عدم قدرة الرضيع على متابعة لعبة أو جسم متحرك بعينيه بعد عمر 3 أشهر.

استمرار انحراف إحدى العينين إلى الداخل أو الخارج بعد عمر 4 أشهر.

ظهور انعكاس أبيض أو رمادي داخل بؤبؤ العين بدلًا من الانعكاس الطبيعي.

وجود اهتزاز سريع ومتكرر في حركة العينين.

تدلي الجفن أو اختلاف واضح في حجم العينين.

متى يحتاج الطفل إلى فحص العيون؟

توصي الجمعية الأمريكية لطب عيون الأطفال والحول بإجراء تقييمات للنظر خلال مراحل الطفولة المختلفة، وفقًا لعمر الطفل، وتشمل التوصيات:

حديثو الولادة: فحص العينين والحدقة واختبار الانعكاس الأحمر للكشف عن بعض المشكلات الخلقية.

فحص العينين والحدقة واختبار الانعكاس الأحمر للكشف عن بعض المشكلات الخلقية. من عمر 6 أشهر إلى 3 سنوات: متابعة حركة العينين وقدرتهما على التركيز، ويمكن استخدام أجهزة فحص النظر المبكر.

متابعة حركة العينين وقدرتهما على التركيز، ويمكن استخدام أجهزة فحص النظر المبكر. من 3 إلى 5 سنوات: إجراء اختبارات قياس حدة الإبصار المناسبة لعمر الطفل، حتى قبل قدرته على قراءة الحروف.

إجراء اختبارات قياس حدة الإبصار المناسبة لعمر الطفل، حتى قبل قدرته على قراءة الحروف. بعد عمر 5 سنوات: تكرار فحص النظر كل عام إلى عامين، وفقًا للتوصيات الطبية.

لماذا يعد الاكتشاف المبكر لضعف النظر مهمًا؟

يساعد الفحص المبكر على اكتشاف مشكلات مثل كسل العين والحول وعيوب الإبصار الانكسارية، مثل قصر النظر وطول النظر والاستجماتيزم.

وتكمن أهمية اكتشاف كسل العين تحديدًا في أن الطفل قد لا يشكو من ضعف الرؤية، خاصة إذا كانت المشكلة في عين واحدة، بينما تعتمد العين الأخرى على أداء معظم الوظيفة البصرية.

لذلك، لا ينبغي انتظار شكوى الطفل من ضعف النظر، خاصة أن بعض مشكلات الإبصار لا تظهر أعراضًا واضحة في المراحل الأولى.

متى يجب التوجه إلى طبيب العيون فورًا؟

يجب عدم تأجيل الفحص عند ملاحظة انعكاس أبيض في بؤبؤ العين، أو ظهور حول جديد ومفاجئ، أو ضعف مفاجئ في الرؤية، أو ألم شديد بالعين مصحوب باحمرار أو حساسية للضوء.

كما ينبغي فحص الطفل إذا كان يعاني من صعوبة مستمرة في الرؤية أو لم يجتز اختبار فحص النظر المدرسي.

المصدر: الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، والجمعية الأمريكية لطب عيون الأطفال والحول.