يعد اليوسفي من الفواكه الشتوية التي يحرص كثيرون على تناولها خلال فصل الشتاء، ليس فقط لمذاقه الحلو والمنعش، ولكن لاحتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، أبرزها فيتامين C ومضادات الأكسدة والألياف، التي تساعد على دعم صحة الجسم وتعزيز المناعة.

ويتميز اليوسفي بسهولة تناوله واحتوائه على نسبة جيدة من الماء، ما يجعله اختيارًا مناسبًا لإضافته إلى النظام الغذائي اليومي، خاصة خلال موسم انتشار نزلات البرد والإنفلونزا.

فوائد تناول اليوسفي لصحة الجسم

يحتوي اليوسفي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تمنحه فوائد صحية متعددة، أبرزها:

1- دعم جهاز المناعة

يحتوي اليوسفي على فيتامين C الذي يساعد على دعم وظائف الجهاز المناعي، ويساهم في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.

2- تحسين صحة الجهاز الهضمي

يحتوي اليوسفي على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن.

3- تعزيز صحة البشرة

يساهم فيتامين C الموجود في اليوسفي في إنتاج الكولاجين، وهو البروتين المسؤول عن الحفاظ على مرونة البشرة ودعم صحة الجلد.

4- دعم صحة القلب

تساعد الألياف والبوتاسيوم ومركبات الفلافونويد الموجودة في اليوسفي على دعم صحة القلب والأوعية الدموية ضمن نظام غذائي صحي.

5- الحماية من الإجهاد التأكسدي

يحتوي اليوسفي على مركبات نباتية مضادة للأكسدة، تساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

6- المساعدة على الشعور بالشبع

تساهم الألياف والماء الموجودان في اليوسفي في زيادة الشعور بالامتلاء، كما أنه أقل في السعرات الحرارية مقارنة بالعديد من الحلويات المصنعة.

كيف تختارين اليوسفي المسكر عند الشراء؟

هناك بعض العلامات التي يمكن الاستعانة بها عند شراء اليوسفي لاختيار الثمار الجيدة والناضجة، ومنها:

اختاري الثمرة الثقيلة بالنسبة لحجمها: غالبًا ما يشير ذلك إلى احتوائها على كمية جيدة من العصير.

غالبًا ما يشير ذلك إلى احتوائها على كمية جيدة من العصير. افحصي القشرة: يفضل اختيار الثمار ذات القشرة السليمة والخالية من العفن أو البقع الطرية.

يفضل اختيار الثمار ذات القشرة السليمة والخالية من العفن أو البقع الطرية. اختاري الثمرة ذات الرائحة الحمضية الواضحة: الرائحة المنعشة قد تكون مؤشرًا على نضج الثمرة وجودتها.

الرائحة المنعشة قد تكون مؤشرًا على نضج الثمرة وجودتها. انتبهي إلى ملمس القشرة: يجب أن تكون الثمرة متماسكة وليست شديدة الليونة أو جافة.

يجب أن تكون الثمرة متماسكة وليست شديدة الليونة أو جافة. لا تعتمدي على اللون وحده: اختلاف درجات اللون بين الأصفر والبرتقالي لا يعني بالضرورة اختلاف درجة الحلاوة.

اختلاف درجات اللون بين الأصفر والبرتقالي لا يعني بالضرورة اختلاف درجة الحلاوة. تجنبي الثمار شديدة الجفاف: القشرة المنكمشة أو الثمرة الخفيفة جدًا قد تشير إلى فقدان جزء من محتواها المائي.

ومن المهم معرفة أن شكل اليوسفي أو لونه لا يضمنان مذاقه المسكر بشكل قاطع، لذلك يظل شراء كمية صغيرة وتجربتها أفضل طريقة لمعرفة درجة حلاوة النوع قبل شراء كميات كبيرة.

هل يمكن تناول اليوسفي يوميًا؟

يمكن إدخال اليوسفي ضمن النظام الغذائي اليومي باعتدال، مع مراعاة الاحتياجات الغذائية لكل شخص، ويفضل تناوله كثمرة كاملة بدلًا من عصره، للاستفادة من الألياف الموجودة فيه.

كما ينصح مرضى السكري بمراعاة الكمية المتناولة وحسابها ضمن إجمالي الكربوهيدرات اليومية، بدلًا من تجنب الفاكهة تمامًا.

المصدر: USDA