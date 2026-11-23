كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بإجراء تعديلات بمخرج العادم مما ينتج عنه أصوات مزعجة تسبب فى إزعاج المواطنين بالإسماعيلية.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الملاكى الظاهرة بالصورة "سارية التراخيص" وقائدها (مالك مكتب تصدير - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بتاريخ 17 / الجارى حال سيره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، وشرائه السيارة على ذات الوضع.
تم التحفظ على السيارة.. واتخاذ الإجراءات القانونية .