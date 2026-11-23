كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورتين تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قائد سيارة أجرة "مينى فان" لقيامه بتعاطى المواد المخدرة حال قيادته للسيارة، فضلاً عن تجاوزه العدد المقرر للركاب وتحصيل أجرة أزيد من التعريفة المقررة بأسيوط.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 / الجارى تبلغ لمركز شرطة البدارى بأسيوط من نجلة عم القائم على النشر ( طالبة – مقيمة بدائرة المركز ) بتضررها من قائد سيارة "مينى فان " لحدوث مشادة كلامية بينهما حال تواجدهما بأحد المواقف بدائرة المركز لقيامه بتحميل عدد ركاب أكبر من المقرر وطلب أجرة أزيد من المقررة .



أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالصور ، وقائدها (سائق" لا يحمل رخصة قيادة" – مقيم بدائرة المركز ) ، وتبين عدم حيازته لأية مواد مخدرة ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وقيامه باستخدام السيارة فى غير الغرض المخصصة له بالمخالفة لشروط الترخيص.

تم التحفظ على السيارة ..وإتخاذ الإجراءات القانونية.