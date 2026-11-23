​أعلنت رئاسة مركز ومدينة بركة السبع، عن فصل التيار الكهربائي عن نطاق المركز، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 27 نوفمبر الجاري، ولمدة ثلاث ساعات متواصلة، تبدأ من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة التاسعة صباحًا.

​وأوضحت رئاسة المركز في بيان رسمي، أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ خطة الصيانة الدورية اللازمة بمحطات المحولات والمغذيات الكهربائية، بهدف رفع كفاءة الشبكة وتحسين جودة التغذية الكهربائية المقدمة للمواطنين وضمان استقرار التيار.

​وتُهيب رئاسة مركز ومدينة بركة السبع بالسادة المواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، وكافة المنشآت الحيوية والخدمية الواقعة بنطاق المركز، بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة وتدبير احتياجاتهم الأساسية من الكهرباء والمياه خلال فترة الانقطاع المعلنة، مؤكدةً أنه سيتم إعادة إطلاق التيار فور الانتهاء من أعمال الصيانة المقررة في الموعد المحدد.