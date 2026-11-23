أكد النائب سمير الخولي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ما أورده الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في مذكراته بشأن رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي مقترح نقل سكان من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، يمثل شهادة دولية مهمة على وضوح وحسم الموقف المصري منذ اللحظة الأولى للأزمة الفلسطينية.

وأوضح الخولي أن اعتراف بايدن بأنه كان يعلم مسبقًا أن الرئيس السيسي سيقاوم هذا المقترح ويرفضه، يكشف أن القاهرة لم تكن صاحبة موقف متردد أو قابل للتغيير تحت الضغوط الدولية، بل كانت تمتلك رؤية استراتيجية واضحة تدرك خطورة مخططات التهجير وتداعياتها على الأمن القومي المصري ومستقبل القضية الفلسطينية.

وأضاف أن الموقف المصري انطلق من إدراك عميق بأن التهجير القسري لا يمثل حلًا إنسانيًا للأزمة، بل يحمل مخاطر جسيمة على حياة ملايين الفلسطينيين، ويهدد بتصفية قضيتهم وحرمانهم من حقهم المشروع في العودة وإقامة دولتهم المستقلة، مؤكدًا أن حماية الإنسان الفلسطيني تبدأ بوقف العدوان وتوفير الحماية والرعاية الطبية والإنسانية له على أرضه.

وأشار أمين سر لجنة الصحة إلى أن مصر قدمت نموذجًا متكاملًا في التعامل مع الأزمة، فلم تكتفِ برفض التهجير سياسيًا، وإنما تحركت إنسانيًا وطبيًا من خلال استقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين، وتوفير الرعاية الصحية لهم، وتكثيف جهود إدخال المساعدات والإمدادات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة، بما يعكس مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني.

وشدد الخولي على أن شهادة بايدن تؤكد أن القيادة السياسية المصرية كانت تقرأ المشهد بتقدير استراتيجي دقيق، وأن رفض التهجير كان قرارًا وطنيًا ثابتًا يستند إلى حماية الأمن القومي المصري وصون الحقوق الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا لصمود الشعب الفلسطيني حتى استعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.