أكد الدكتور سامح الغندور، أمين مساعد أمانة المهنين بحزب مستقبل وطن بالقاهرة، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، عكست أهمية تعزيز التعاون الأفريقي وتوحيد الرؤى والمواقف لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وترسيخ مكانة القارة كشريك فاعل في صياغة مستقبل النظام الدولي.

وأوضح الغندور أن المرحلة الراهنة تفرض ضرورة تكثيف التنسيق بين الدول الأفريقية، خاصة في ظل تصاعد الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار ودفع جهود التنمية المستدامة.

وأضاف أن استضافة مصر للمنتدى تؤكد اهتمامها بالقضايا الأفريقية وحرصها على دعم مسارات السلام والتنمية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والتكامل بين دول القارة وشركائها الدوليين.

وأشار إلى أن منتدى أسوان يمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات وطرح الحلول العملية للقضايا الأفريقية، مؤكدًا ضرورة ترجمة المبادرات والتفاهمات إلى مشروعات ملموسة، خاصة في مجالات الاستثمار والبنية التحتية وتمكين الشباب وبناء القدرات.

وشدد على أن مستقبل أفريقيا يرتبط بقدرة دولها على توحيد مواقفها وتعزيز شراكاتها، مشددًا على أهمية مواصلة الجهود المصرية لدعم التعاون الأفريقي وترسيخ دعائم السلام والاستقرار، بما يعزز حضور القارة وتأثيرها في صناعة القرار الدولي.