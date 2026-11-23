أكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والعيش حياة كريمة، معربا عن خشيته من ضياع جهود الرئيسين عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب لوقف حرب غزة وإعادة إعمار القطاع، مُشيدا بتكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس الراحل أنور السادات؛ تقديرًا لدوره في صناعة سلام مستمر منذ 47 عامًا.

جاء ذلك في كلمة مهمة للنائب محمد أبو العينين، أمام المجلس الوطني لصناع القرار العربي الأمريكي في (واشنطن) تناول خلالها إعلان قمة قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين، وما تضمنه من إغفال للقضية الفلسطينية، مشددًا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والعيش حياة كريمة.

كما أكد أيضا أن نهر النيل يمثل خطًا أحمر للأمن القومي المصري، وأن أمن الخليج والسعودية جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، مستعرضًا في الوقت نفسه التحديات الاقتصادية التي واجهتها مصر منذ جائحة كورونا وحتى الحروب الإقليمية، وما حققته من معدلات نمو تجاوزت 5% ونتائج قياسية في قطاع السياحة.

قمة أمريكية روسية صينية تاريخية.. وغياب القضية الفلسطينية يثير القلق

وقال النائب محمد أبو العينين، في كلمته، إن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينج في يوم واحد يمثل حدثًا عظيمًا ومهمًا، وللمرة الأولى في التاريخ يجتمع القادة الثلاثة في هذا التوقيت الحساس، مشيرًا إلى أن مباحثاتهم أسفرت عن إعلان يتضمن أربع نقاط مهمة.

وأعرب عن أسفه لتجاهل هذا الإعلان قضية بالغة الأهمية تتمثل في غزة والقضية الفلسطينية، مستحضرًا ما جرى قبل عام حين زار الرئيس ترامب شرم الشيخ، وشارك في مبادرة وصفها بالعظيمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، حيث توافقوا على وقف الحرب وبدأوا في رسم خارطة طريق للمستقبل.

وأوضح أن تلك الخارطة منحت الفلسطينيين بارقة أمل عقب الدمار الواسع الذي لحق بغزة ومقتل أكثر من 100 ألف شخص، وفتحت الباب أمام بداية الإعمار، قبل أن يفاجئ مجلس السلام الجميع قبل أيام قليلة بإعلانه أنه لم يحدث شيء، محذرًا من أن المشهد يضع المنطقة أمام مشكلة حقيقية، ويثير المخاوف بشأن مصير الجهود المبذولة لتحقيق السلام والتي قد تذهب سدى.

وأضاف أبو العينين بالقول : " إن رسالتي إلى قادة العالم.. الشعب الفلسطيني له الحق في بناء دولته .. الشعب الفلسطيني له الحق في حياة كريمة .. ولا يجب أن يبقى في خيام وتحت الأمطار في فصل الشتاء .. الشعب الفلسطيني بطل وقد شاهد العالم ذلك خلال العامين الماضيين".

مصر تؤكد التزامها بحماية أمن الخليج وترفض الاعتداء على أشقائها

وأكد النائب محمد أبو العينين، أن أمن واستقرار منطقة الخليج يمثلان جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشددًا على أن مصر لن تسمح بالاعتداء على أشقائها وجيرانها في المنطقة، وأن موقف الدولة المصرية واضح وثابت تجاه حماية أمن الخليج واستقراره، مشيرا إلى أن مصر تنظر إلى دول الخليج باعتبارها دولًا شقيقة وشعوبها أهلًا وجيرانًا، مؤكدًا: «أمن واستقرار منطقة الخليج جزء من أمننا القومي، هذا هو العزم الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن البرلمان ومن الشعب، هؤلاء أهلنا وشعبنا وجيراننا ولن نسمح أبدًا لأي شخص بمهاجمتهم».

وأشار إلى أن المنطقة شهدت - خلال الفترة الماضية - اعتداءات من الحوثيين وجماعات أخرى استهدفت منطقة الخليج، وهو ما يتطلب موقفًا واضحًا من المجتمع الدولي للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ومنع اتساع دائرة الصراعات والتهديدات التي تؤثر على شعوبها ومقدراتها.

وقال "إن سلامة وأمن السعودية جزء من أمننا القومي .. لن ننسي هذا البلد الذي يضم مكة والمدينة المنورة هذه روحنا التي لابد أن نحميها".

خسائر مصر تجاوزت 20 مليار دولار بسبب الأزمات الإقليمية المستوردة

واستعرض أبو العينين حجم الأعباء الاقتصادية التي تحملتها مصر نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة، موضحًا أن البلاد واجهت منذ عام 2019 سلسلة من الأزمات التي لم تكن ناتجة عن ظروف داخلية، بداية من جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، ثم حرب غزة، وصولًا إلى التطورات في منطقة باب المندب والحرب الإيرانية.

وقال: «عانت مصر خلال السنوات الست الماضية من مشكلات مستوردة، فمنذ عام 2019 جاء كوفيد، وبعد كوفيد جاءت حرب أوكرانيا وهي مستوردة، وبعد حرب أوكرانيا جاءت حرب غزة، وبعد ذلك وجدنا ما حدث في باب المندب وحرب إيران. هذا جعل مصر تدفع مليارات كثيرة، خسائرنا تجاوزت 20 مليار دولار، قناة السويس تعاني والأمن والاستقرار في المنطقة ليس في أفضل حال».

وأشار إلى أن هذه التطورات انعكست بصورة مباشرة على الاقتصاد المصري وحركة الملاحة الدولية، خاصة مع تأثر قناة السويس بالتوترات الأمنية في المنطقة، مؤكدًا أن استعادة الاستقرار الإقليمي تمثل ضرورة اقتصادية وسياسية لدول المنطقة والعالم.

التوسع العمراني في مصر ارتفع من 6% إلى 14% خلال 10 سنوات

وتطرق أبو العينين إلى حجم التحولات التنموية التي شهدتها مصر خلال السنوات العشر الماضية، داعيًا أعضاء المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية إلى زيارة مصر والتعرف على ما تحقق على أرض الواقع، وعدم اقتصار الزيارة على مشاهدة المتحف المصري الكبير، وإنما التعرف على ملامح مصر الحديثة وما تشهده من مشروعات وتنمية.

وقال: «أنتم ترون الآن ما يحدث في مصر، أنا سعيد جدًا وأتمنى أن يكون الفيديو بصوت آخر لكي نفهم ما بداخله، وقد قصدت أن أعرضه كدعوة لكم جميعًا لتأتوا وتروا مصر، ليس فقط لتروا المتحف بل لتروا مصر الحديثة».

وأضاف: «بالأرقام يمكنني أن أقول لكم إن مصر توسعت من 6٪ حول النيل، فكل المصريين عبر التاريخ كانوا يعيشون بين ضفتي النيل في 6٪ وكل أراضي مصر صحراء. خلال السنوات العشر الماضية زدنا هذه النسبة إلى 14٪، أكثر من الضعف في 10 سنوات، وستكون أكثر لتصل إلى 20٪، ما يمثل فرصة عظيمة للمستثمرين».

وأوضح أن هذا التوسع العمراني والتنمية في البنية التحتية يفتحان مجالات واسعة أمام الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت وجهة يمكن من خلالها الوصول إلى أسواق كبيرة في أفريقيا والشرق الأوسط، بما يوفر فرصًا استثمارية متنوعة للشركات العالمية.

وتابع: «يأتي إلى مصر الصينيون بجزء كبير من الاستثمار للبنية التحتية، ويأتي الأوروبيون للإنتاج وإقامة الصناعات وإنشاء مناطق صناعية وإقامة مصانع وخلق فرص عمل لسوقهم وللسوق الأفريقية وللسوق الشرق الأوسط التي تتجاوز مليار نسمة».

نمو يتجاوز 5% واستقبال 19 مليون سائح بإيرادات 18 مليار دولار

واستعرض أبو العينين عددًا من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس أداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مصر تمكنت من تجاوز العديد من التحديات والأزمات التي مرت بها المنطقة، وحققت معدل نمو اقتصادي تجاوز 5%، بالتوازي مع تحقيق قطاع السياحة نتائج إيجابية.

وقال إن مصر استقبلت نحو 19 مليون سائح، وحققت إيرادات سياحية بلغت 18 مليار دولار خلال الفترة التي تحدث عنها، موضحًا أن القطاع الخاص ساهم بنسبة 80% من هذه الإيرادات.

وأضاف أن مصر ترحب بالاستثمارات الأمريكية وبما تمتلكه الشركات الأمريكية من خبرات وتقنيات حديثة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المتقدمة، مؤكدًا أن التعاون في هذه المجالات يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأشار إلى أن مصر تمتلك موقعًا استراتيجيًا مهمًا في مجال الاتصالات ونقل البيانات، حيث يمر عبر أراضيها نحو 90% من حركة الإنترنت القادمة من أوروبا إلى آسيا، فضلًا عن مرور 17% من إجمالي الكابلات على مستوى العالم، وهو ما يعزز فرص الاستثمار في البنية التكنولوجية والرقمية.

نهر النيل خط أحمر.. وأبو العينين: لن نتنازل عن حقوقنا المائية

وفيما يتعلق بملف المياه أكد أبو العينين أن نهر النيل يمثل قضية وجود وأمن قومي بالنسبة لمصر، مشددًا على ضرورة احترام حقوق مصر التاريخية والقانونية في مياه النهر، وعدم اتخاذ إجراءات أو تنفيذ مشروعات جديدة تؤثر على حصتها المائية.

وقال: لدينا حق في نهر النيل» وأن مصر تتمسك بالاتفاقيات المنظمة لاستخدامات مياه النيل، مشيرًا إلى اتفاقية عام 1959، التي حددت حصة مصر من المياه بنحو 55 مليار متر مكعب، في وقت كان عدد السكان يبلغ نحو 30 مليون نسمة، بينما تجاوز عدد السكان حاليًا 110 ملايين نسمة، مع استمرار الحصة المائية ذاتها.

وتابع: «اليوم نحن 110 ملايين والكمية نفسها فهذا ليس عدلًا، نهر النيل حياتنا وكرامتنا، ولن نتركه أبدًا يذهب دون أن نأخذ حقنا كاملًا، هذا هو الخط الأحمر لكل المصريين، إنه يمس أمننا القومي في مصر، والمنطقة تحتاج إلى العودة إلى الاستقرار».

تكريم السادات في الكونجرس.. 47 عامًا على سلام صنعته الإرادة السياسية

وأشاد عضو مجلس النواب، بتكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس الراحل محمد أنور السادات، تقديرًا لدوره التاريخي في صناعة السلام، مؤكدًا أن اتفاق السلام الذي تحقق بمشاركة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر لا يزال مستمرًا منذ 47 عامًا، بما يعكس أهمية القيادة والإرادة السياسية في إنهاء الصراعات.

وقال أبو العينين إنه سعيد بتكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس الراحل، مشيرًا إلى أن السادات كان يتمتع بكرامة وشخصية مؤمنة بالسلام، واستطاع من خلال رؤيته وقراراته أن يضع أساسًا لمرحلة جديدة من العلاقات والسلام.

وأضاف: «الرئيس السادات بكرامته وبشخصيته المؤمنة بالسلام، جاء إلى الولايات المتحدة مع الرئيس كارتر وصنعا معًا سلامًا استمر 47 عامًا».

وتابع: «هناك قائد، وهناك عزيمة، وهناك طريق للمضي قدمًا واحترام ما توقع عليه وما تقوله»، مؤكدًا أن الإرادة الحقيقية تمثل القوة الأساسية لصناعة السلام، وأن العالم يحتاج في المرحلة الحالية إلى قادة يمتلكون القدرة على اتخاذ قرارات جادة والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات.

80 عامًا من الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية

وأكد أبو العينين استمرار الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر تبذل جهودًا متواصلة منذ نحو 80 عامًا لمساندة الشعب الفلسطيني، والعمل على مساعدة الأطراف المختلفة والوساطة بينها من أجل التوصل إلى السلام وإنهاء الصراع.

وقال: «مصر خلال ثمانين عامًا مضت تبذل جهدًا كبيرًا من أجل القضية الفلسطينية وتساعد وتتوسط بين جميع الأطراف لتحقيق السلام».

وشدد على أن التحركات المصرية تجاه القضية الفلسطينية تأتي امتدادًا لموقف تاريخي ثابت يستهدف دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل على توفير الظروف اللازمة لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة، مؤكدًا أهمية استمرار الجهود الدولية وعدم الاكتفاء بالمبادرات والتصريحات دون خطوات عملية على أرض الواقع.

أبو العينين يحذر من إهدار فرص وقف حرب غزة وإعادة إعمار القطاع

وفي سياق حديثه عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، أعرب أبو العينين عن مخاوفه من ضياع الجهود والمبادرات التي جرى العمل عليها خلال الفترة الماضية لإنهاء الحرب وفتح الطريق أمام إعادة إعمار القطاع، محذرًا من أن استمرار التعثر قد يؤدي إلى تبديد الآمال التي ارتبطت بمساعي تحقيق السلام.

وأشار إلى أن إعلان مجلس السلام مؤخرًا عدم تحقيق أي تقدم يعكس حجم التحديات التي تواجه مسار التسوية، ويثير تساؤلات بشأن مستقبل المبادرات المطروحة لوقف الحرب وإعادة إعمار غزة.

وأكد أهمية التحرك الجاد للحفاظ على ما تحقق من مساعٍ ومبادرات، وعدم السماح بإهدار الفرصة التي منحت الشعب الفلسطيني أملًا في إنهاء المعاناة وبدء مرحلة جديدة تقوم على السلام والاستقرار وإعادة الإعمار.

واختتم أبو العينين مواقفه بالتأكيد على أن استقرار المنطقة يرتبط باحترام حقوق الشعوب وحماية الأمن القومي للدول، وأن مصر ستواصل دورها في دعم السلام والقضية الفلسطينية، مع التمسك بحقوقها المائية ومساندة أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتها دول الخليج.