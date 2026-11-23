أكد حازم الريان، عضو مجلس النواب، أن ما كشفته مذكرات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بشأن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، يمثل شهادة مهمة من داخل دوائر صنع القرار الأمريكي، تؤكد صلابة الموقف المصري وثباته أمام الضغوط التي تعرضت لها المنطقة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وقال الريان إن شهادة بايدن تعكس إدراكًا دوليًا واضحًا لحسم الموقف المصري، الذي لم يتعامل مع القضية باعتبارها أزمة حدود أو ملفًا إنسانيًا مؤقتًا، وإنما باعتبارها قضية وطنية وقومية ترتبط بحق الشعب الفلسطيني في أرضه وهويته ومستقبله.

وأضاف أن الرئيس السيسي وضع المجتمع الدولي أمام حقيقة واضحة، وهي أن إنقاذ المدنيين الفلسطينيين لا يكون بانتزاعهم من أرضهم أو تصفية قضيتهم، وإنما بوقف الحرب وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرًا إلى أن مصر رفضت بشكل قاطع تحويل سيناء إلى بديل عن الأرض الفلسطينية.

وأشار إلى أن الموقف المصري جمع بين الثبات السياسي والمسؤولية الإنسانية، حيث واصلت الدولة المصرية جهودها المكثفة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والتحرك على المستويين الإقليمي والدولي لوقف العدوان، دون التفريط في الثوابت الوطنية أو الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

وأكد الريان أن ما ورد في مذكرات بايدن يضاف إلى سجل المواقف المصرية المشرفة، ويؤكد أن مصر بقيادة الرئيس السيسي كانت وستظل خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية، وأن الحفاظ على حقوق الفلسطينيين وأرضهم ليس مجرد موقف سياسي عابر، بل التزام تاريخي لا يقبل المساومة.