قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إحالة عدد من العاملين غير الملتزمين بالتواجد في مقار عملهم بالمنشآت الخدمية بمراكز المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم مؤكداً أن الإنضباط والإلتزام معيار تقييم مستوى الأداء لتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

شدد المحافظ على ضرورة إستمرار تكثيف أعمال لجان المتابعة الميدانية والمرور المفاجئ على المنشآت الخدمية لضبط منظومة العمل، ورصد أي حالات تقصير أو إهمال، ومحاسبة المقصِّرين بكل حزم.

ومن جانبه أوضح محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه تم تشكيل لجنة للمرور على المنشآت الخدمية التابعة لمراكز ومدن الزقازيق و العاشر من رمضان وبلبيس لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجنة عن رصد عدم تواجد (٧) من العاملين بمقر مدرسة بردين التجارية التابعة لإدرة شرق الزقازيق التعليمية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل وعدم حضور (٢٠ )من العاملين بمقر الوحدة الصحية بالزوامل التابعة للإدارة الصحية ببلبيس وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

كما تبين عدم تواجد(٤) من العاملين بمقر مركز طبي أول العاشر التابعة للإدارة الصحية بمدينة العاشر من رمضان وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.