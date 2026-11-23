تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق في إصابة طالب بالصف السادس الابتدائي، يبلغ من العمر 12 عامًا، بكسر وإزاحة في الأجزاء العظمية للعين اليسرى، إثر اصطدام وجهه بمقبض باب مكسور ومدبب داخل أحد الفصول الدراسية بمدرسة وحدة أبو غالب الابتدائية المشتركة بمنشأة القناطر.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال والد الطالب، الذي يعمل مشرف أمن، واتهم إدارة المدرسة بالإهمال والتقصير في إجراءات تأمين الفصول، ما تسبب في تعرض نجله للإصابة أثناء وجوده داخل المدرسة.

وكشف الأب في بلاغه أن نجله اصطدم وجهه بمقبض باب الفصل، الذي تبين أنه مكسور وذو حواف مدببة، ما أدى إلى إصابته في العين اليسرى، ونقله لتلقي العلاج.

وقدم والد الطالب تقريرًا طبيًا لجهات التحقيق، يوضح إصابته بكسر وإزاحة في الأجزاء العظمية بالعين اليسرى، إلى جانب وجود تجمع دموي داخل الجيب الدمعي، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من والد الطالب، اتهم فيه إدارة المدرسة بالتسبب في إصابة نجله نتيجة الإهمال، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.