تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق مع عامل دليفري، لاتهامه بالتحرش بطالبة تبلغ من العمر 22 عامًا، أثناء سيرها بأحد شوارع منطقة الهرم، بعدما استغل استقلاله دراجة بخارية واقترب منها ولمس أجزاء حساسة من جسدها، ثم فر هاربًا من المكان.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الطالبة توجهت إلى قسم الشرطة وحررت محضرًا اتهمت فيه شخصًا مجهولًا بالاعتداء عليها أثناء سيرها في الشارع، موضحة أنه كان يستقل دراجة بخارية، وفوجئت به يقترب منها ويلامس جسدها قبل أن يسرع بالفرار.

وبدأت الأجهزة الأمنية في فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، وتتبع خط سير المتهم، حتى تمكنت من تحديد هويته، وتبين أنه يعمل في توصيل الطلبات، وتم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، وجرى تحرير محضر بالاتهامات المنسوبة إليه، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.