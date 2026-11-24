أعلنت السلطات الكولومبية إصابة العشرات جراء انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مقر حكومة مقاطعة ميتا، في مدينة فيلافيسينسيو، وسط أضرار جسيمة لحقت بالمبنى الحكومي والمنشآت المجاورة.

ووقع الانفجار في وقت متأخر من مساء الاثنين، داخل المجمع الحكومي الواقع في الحديقة المركزية للمدينة، ما أدى إلى تدمير أجزاء من واجهات المبنى وعدد من المباني المحيطة به، فيما لم تُسجل أي وفيات حتى صباح الثلاثاء.

وشملت الإصابات خمسة من حراس الأمن العاملين بمقر الحكومة، إلى جانب عدد من الأشخاص الآخرين، بحسب السلطات.

وأدان الرئيس أبيلاردو دي لا إسبريلا الهجوم، مؤكداً في بيان عبر منصة «إكس» الأمريكية عدم تسجيل وفيات حتى الآن، ومشدداً على أن المسؤولين عن التفجير سيخضعون للمحاسبة.

وفي منشور سابق، قال دي لا إسبريلا إن الهجوم استُخدمت فيه متفجرات لاستهداف مقر حكومة ميتا، متهماً جماعات تهريب المخدرات بالسعي إلى ترهيب إدارته.

وأكد الرئيس الكولومبي رفضه الدخول في أي حوار مع الجماعات المرتبطة بتهريب المخدرات، متعهداً بملاحقة المتورطين في الهجوم باستخدام جميع قدرات قوات الأمن.

من جانبها، قالت حاكمة مقاطعة ميتا، رافايلا كورتيس، وفقاً لصحيفة «إل إسبكتادور» المحلية، إنها تنسق إجراءات الطوارئ والأمن مع الجيش والشرطة، مؤكدة أن الأولوية تتمثل في منع وقوع هجمات جديدة وحماية السكان وكشف ملابسات التفجير.

وأضافت أن رد الدولة سيكون حازماً وفورياً، فيما أعلنت الشرطة نشر إمكانات عملياتية وتحقيقية واستخباراتية لتحديد هوية المسؤولين عن الهجوم وتقديمهم إلى العدالة.

وفي السياق ذاته، أدان مكتب المدعى العام التفجير، محذراً من أن استخدام المتفجرات داخل المناطق الحضرية يمثل تهديداً خطيراً لحياة المدنيين، وداعياً إلى تعزيز إجراءات الحماية لمنع تكرار مثل هذه الهجمات.