يتساءل كثير من المسلمين عن لماذا سميت سورة الناس بهذا الاسم ؟، خاصة وأنها من السور القصيرة التي يحفظها الصغار والكبار، مما يثير الفضول حول السر في لماذا سميت سورة الناس بهذا الاسم ؟، حيث إنه من المؤكد أنها قد سميت بهذا الاسم لسبب عظيم، يتعلق بمعناها وفضلها، ومكانتها في القرآن الكريم.

لماذا سميت سورة الناس بهذا الاسم

سُمّيت سورة الناس بهذا الاسم؛ لأن الله -تعالى- افتتح السورة بقوله: (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ)، ولأن كلمة الناس تكررت فيها خمس مرات.

ونزلت سورة الناس لعلاج النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام- من السحر، وكان يتعوذ بها مع سورة الفلق، وسورة الناس آخر سورة في ترتيب المصحف، عدد آياتها ست، وسميّت بذلك لتكرار كلمة الناس فيها خمس مرات.

أسرار سورة الناس

تعد سورة الناس إحدى السورة المدنية، ويبلغ عدد آياتها ست، كما أنّها تعدّ السورة الرابعة عشر بعد المائة وفق الرسم القرآني، والسورة الحادية والعشرين وفق ترتيب نزول السور، حيث نزلت بعد سورة الفلق وقبل سورة الإخلاص.

وقد سمّيت سورة الناس بهذا الاسم لافتتاحها بقول الله -تعالى-: (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ)، حيث تكرر لفظ "الناس" فيها خمس مرات، وممّا تجدر الإشارة إليه أمرين: أوّلهما: أنّ سورة الناس تعد آخر سورة في القرآن الكريم، حيث بدأ الله -تعالى- القرآن بسورة الفاتحة للدلالة على الاستعانة به وحمده، وختمه بسورة الناس والفلق للدلالة على ذات الأمر.

وجاء أن ثانيهما: أنّ سورة الناس تسمّى بأسماء أخرى نحو: تسمّى مع سورة الفلق بالمعوذتين، أو المشقشقتين، أو المقشقشين أي المبرئتين من النفاق، وقد عنونها البخاري في صحيحه باسم "سورة قل أعوذ برب الناس، والترمذي بسورة المعوذتين، وابن عطية باسم سورة المعوذة الثانية.

تفسير سورة الناس

قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس تفسير هذه الآيات كالتالي: