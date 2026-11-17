لعل ما يطرح السؤال عن كم عدد أسماء سورة الفاتحة ؟، هو ما لهذه السورة العظيمة من مكانة خاصة في القرآن الكريم، خاصة وأنها تتعلق بالصلاة أي ثاني أركان الإسلام، وقد تعددت أسماؤها لكثرة فضائلها. واختلف العلماء في عددها. من هنا ينبغي معرفة كم عدد أسماء سورة الفاتحة ؟.

كم عدد أسماء سورة الفاتحة

تعدّدت آراء العُلماء في عدد أسماء سورة الفاتحة، وجاءت أقوالهم كما يأتي:

القول الأول ذكر الإمامُ السيوطيّ أنّه وقف على أكثر من عشرين اسماً لِسورة الفاتحة؛ وذلك ممّا يدُلّ على شرفها، فكثرة الأسماءُ تدُلُّ على شرف المُسمّى، ومنها: فاتحة الكِتاب، وأُمّ القُرآن؛ وسُمّيت بذلك؛ لافتتاح المصاحف والتّعليم والصّلاة بها.

وقيل: لأنّها أوّل السور نُزولاً، وقيل: لأنّها أوّل السور كتابةً في اللّوح المحفوظ. فاتحةُ القُرآن، وأمُّ الكِتاب؛ لأنّ حُرمتها كحُرمة القُرآن كُله، وقيل: لأنّها أفضل السور. القُرآن العظيم؛ لاحتوائها على جميع معاني القُرآن الكريم.

وسميت السّبع المثانيّ؛ لأنّها سبعُ آيات، وقيل: لأنّ فيها سبع آداب، وقيل: لأنّها خاليةٌ من سبعة أحرُف، وهي: الثاء، والجيم، والخاء، والزّاي، والشين، والظاء، والفاء، وأمّا تسيمتُها بالمثانيّ؛ لأنّها مُشتقةٌ من الثّناء على الله تعالى، ويُحتمل؛ لأنّها استثناءٌ لأُمّة النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام- وعن ابن جرير: لأنهّا تُثنى في كُلّ ركعة.

وجاءت باسم الوافيّة، وذكر صاحبُ الكشاف؛ لأنّها وافية بما في القُرآن من المعانيّ، الكنز، والكافية؛ لأنّها تكتفي في الصّلاة عن غيرها، ولا يُكتفى بغيرها عنها، والأساس؛ لأنّها أساس القُرآن الكريم وأصله، وسُميت بالنّور، والحمد، والشُكر، والحمد الأولى، والحمد القُصرى.

وأيضًا الرُقيّة، والشفاء، والشافيّة، والدُّعاء، والسؤال، والتعليم، والمسألة، المُناجاة، والتّفويض، لِورود قولهِ -تعالى-: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) فيها، والصّلاة، لحديث النبيّ - صلى الله عليه وسّلم- فيما يرويه عن الله -تعالى- قال: (قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِي وبيْنَ عَبْدِي)، والقول الثاني وهو قول أبو عمرو الدانيّ والقُرطبيّ؛ إنّ لسورة الفاتحة اثنا عشر اسما، وأشهر أسمائها ثلاث: الفاتحة، وأمّ الكتاب، والسبع المثاني.

سورة الفاتحة

ذهب أكثرُ العُلماء إلى أنّ سورة الفاتحة نزلت في مكة بعد سورة المُدثر، وهي خامسة السور من حيث النُزول، وسُمّيت بذلك؛ لافتتاح المصاحف العُثمانيّة بها، وأمّا عددُ آياتها فهي سبع.

كما اشتملت السورة على ثلاثة أركان، وهذه الأركان ناسب ترتيبها في بداية المُصحف، وهي : افتتاحها باسم الله تعالى، وحمده، وشُكره، والثّناء عليه، وإظهار الخُضوع لله تعالى، وأنّ العون منه وحده، والالتجاء إلى الله تعالى بالدُّعاء وطلب العون منه.

موضوعات سورة الفاتحة

اشتملت السّورة على جميع معاني القُرآن الكريم، ومقاصده من حيث الإجمال، فقد ذكرت أُصول الدّين وفُروعه، والعقيدة، والتّشريع، والعبادة، والإيمان باليوم الآخر، وصفات الله تعالى وأسمائه، ودُعائه، والثبات على الدّين، والبُعد عن طريق الضّالين.

وتناولت بعض قصص السّابقين، لِذلك من أسمائها أُمُّ الكِتاب؛ فهيَ كالأُمّ لباقي السور، كما أنّها كانت جامعة لمقاصد القُرآن الكريم، وسوره، وتناولت موضوع الإخلاص في العبادة، وتوحيد الألوهيّة، والتّحذير من اتّباع الباطل.