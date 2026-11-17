حذّر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، من احتمال "استهداف البنية التحتية المدنية القريبة من القواعد العسكرية الأمريكية والإسرائيلية"، وذلك تعليقًا على تصريحات خبراء لصحيفة "نيويورك تايمز" بشأن الاستخدام المزدوج للسدود القريبة من القواعد الصاروخية الإيرانية.

وكتب قاليباف اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر، في منشور عبر منصة "إكس": "بينما يستعدون للجولة المقبلة من الهجمات على البنية التحتية المدنية، يقول خبراؤهم لصحيفة نيويورك تايمز إن السدود القريبة من القواعد الصاروخية الإيرانية تُعد منشآت مزدوجة الاستخدام".

وأضاف: "حسنًا، القاعدة الجديدة هي أن أي سد أو ميناء أو محطة لتوليد الكهرباء تقع بالقرب من قاعدة أمريكية أو إسرائيلية تُعد منشأة مزدوجة الاستخدام. وسنطبق منطقكم بالطريقة نفسها، وعلى الجميع دون تمييز".