أعلنت الشرطة الكندية سرقة جرس كنيسة تاريخي، يتجاوز عمره 120 عامًا ويزن نحو 130 كيلوجرامًا، من برج كنيسة كاثوليكية أوكرانية في مقاطعة مانيتوبا، وسط تحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتورطين.

وقالت الشرطة، أمس الاثنين، إن المحققين لا يعرفون حتى الآن متى أو كيف تمكن اللصوص من إزالة الجرس من برج الكنيسة، مشيرة إلى أن صورًا وثّقت أضرارًا لحقت ببرج الأجراس الخشبي عقب اختفائه.

ونقلت هيئة الإذاعة الكندية عن إحدى ضابطات الشرطة أن الجرس مصنوع من النحاس الأصفر، ومزخرف بنقوش فنية، مرجحة أن يكون اللصوص استهدفوه بسبب قيمة المعدن الذي صُنع منه، وليس بسبب تصميمه التاريخي والزخرفي.

وأضافت الهيئة أن الشرطة تشتبه في احتمال محاولة بيع الجرس باعتباره خردة معدنية، الأمر الذي دفعها إلى التواصل مع شركات تجارة الخردة وإعادة التدوير في المنطقة، بما فيها الشركات العاملة بمدينة وينيبيغ، لتحذيرها من شراء الجرس أو التعامل معه.

وبحسب جمعية مانيتوبا التاريخية، يعود تاريخ الجرس إلى عام 1906، عندما جرى استيراده من سويسرا إلى كندا، ما يجعله قطعة تاريخية يعود عمرها إلى نحو 120 عامًا، ويثير اختفاؤه مخاوف بشأن فقدان أحد المقتنيات التراثية للكنيسة.