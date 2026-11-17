تدرس الحكومة تنفيذ مبادرة جديدة لترشيد استهلاك الكهرباء وتتيح المبادرة المقترحة فرصة للمواطنين للحصول على مقابل مادي غير مباشر عند نجاحهم في خفض استهلاك الكهرباء، حيث يحصل المستهلك على نقاط تعادل جزءًا من الوفر الذي يحققه في فاتورته الشهرية، ويمكن استبدال هذه النقاط بسلع عينية أو الحصول على خصومات نقدية على فواتير الكهرباء خلال الأشهر التالية.

تشجيع الأسر على تغيير أنماط استهلاك الكهرباء

وتستهدف المبادرة تشجيع الأسر على تغيير أنماط استهلاك الكهرباء، من خلال إطفاء الأجهزة والإنارة غير المستخدمة، واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، وتقليل الاستهلاك غير الضروري، بما يحقق فائدة مزدوجة تتمثل في خفض قيمة الفاتورة الشهرية والحصول على مكافآت إضافية مقابل الترشيد.

ومن المقرر أن تحدد الجهات المعنية آليات احتساب الوفر وقيمة النقاط وشروط الاستفادة، في إطار الدراسة الجارية للمبادرة، والتي لم يُعلن حتى الآن عن موعد تطبيقها.

ولكي تكون مستعدا للاستفادة من هذه المبادرة حال تنفيذها إليك أهم النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء وهي ..



نصايح لترشيد استهلاك الكهرباء



نصح جهاز مرفق الكهرباء باتباع عدة أمور لترشيد استهلاك الكهرباء وهى ..

1- عدم ترك شواحن الأجهزة في الكهرباء دون استخدام لتقليل فاتورة الكهرباء حيث أن استمرار الفيشة ف المقبس ، يؤدى لاستمرار استهلاك الكهرباء ، وهو ما يسمى وضع الاستعداد، لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل

2- تجنب وضع الاستعداد للكمبيوتر أو اللاب توب يستهلك طاقة كهربائية مهدرة

فعلى الرغم من غلق جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب الخاص بك، إلا أنهم يستهلكون طاقة كهربائية مهدرة أيضًا، مما يرفع من استهلاك للكهرباء داخل المنزل.

3- اعتمد على الأجهزة ذات التايمر مثل الميكروويف

وأوضح الجهاز ، أن تقييم أي جهاز من حيث استهلاك الكهرباء يعتمد على عاملين، سحب الجهاز من الوات، وعدد ساعات تشغيل الجهاز.

4- استخدم المصابيح الموفرة للطاقة

تعد مصابيح الفلورسنت المدمجة (CFL) ومصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) أكثر كفاءة من المصابيح المتوهجة.



5-إيقاف تشغيل مكيف الهواء عند عدم الحاجة إليه

يمكن أن يؤدي إيقاف تشغيل التكييف، أو تعديل درجة الحرارة، إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وبالتالى توفير كبير في فاتورة الكهرباء، في الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ هذه الأيام، لذلك يجب ضبط منظم الحرارة على ما لا يقل عن 78 درجة فهرنهايت إلى 80 درجة فهرنهايت. لكل درجة يتم رفع درجة الحرارة فيها، يمكن توفير 4٪ إلى 8٪ من تكاليف التبريد.

6- استخدم ترموستات قابل للبرمجة

فمنظم الحرارة القابل للبرمجة هو أداة موفرة للكهرباء بشكل كبير. حيث يسمح ببرمجة الساعات التي تحتاج إلى التشغيل وتحديد وقت إيقاف الجهاز، . هذه الطريقة يمكنها خفض فاتورة الكهرباء بنسبة 20٪ نتيجة ترشيد استهلاك الكهرباء.

7- تحقق من عزل شامل للمنزل

حيث يحدث تسرب الهواء عندما يدخل الهواء من الخارج ويخرج الهواء المكيف من منزلك من خلال الشقوق والفتحات، حيث أن تقليل تدفق الهواء المتسرب من وإلى منزلك، طريقة فعالة من حيث التكلفة.